¿Los Rolling Stones vuelven a la Argentina? Los detalles del rumor que cobra fuerza
Según medios británicos, la banda evalúa un nuevo formato de presentaciones con residencias en pocas ciudades para reducir el desgaste físico.
Luego de que los Rolling Stones decidieran suspender su gira mundial para priorizar la salud de Keith Richards, lo que generó gran incertidumbre entre los fanáticos, en los últimos días volvió a surgir una señal de optimismo para quienes esperan volver a ver a la histórica banda británica en vivo.
Según informó Alison Boshoff, periodista y editora del diario británico Daily Mail, la banda estaría diseñando un plan alternativo que contempla presentaciones más acotadas y menos exigentes desde lo físico. La propuesta consistiría en realizar residencias de varios shows en dos o tres ciudades, evitando así el desgaste que implica una gira tradicional, con traslados constantes y vuelos diarios.
La idea permitiría que Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood puedan reencontrarse con su público sin someterse a la exigencia de un tour internacional convencional. En ese marco, la periodista aseguró que una de las posibles sedes de estas residencias sería la Argentina, replicando un formato similar al que Coldplay llevó adelante en el estadio Monumental en 2022.
"Pocos artistas realizaron giras tan grandes, exitosas y rentables como los Rolling Stones. Pero, de manera silenciosa, se está aceptando que ese tipo de giras podría haber quedado atrás", explicó Boshoff, al referirse a la cancelación de una gira europea prevista para este verano boreal para presentar un nuevo álbum de estudio.
En ese sentido, reveló que el grupo planea tres mini residencias durante el verano europeo —invierno en la Argentina—: una en el Reino Unido, otra en Estados Unidos y una tercera en territorio argentino, donde la banda cuenta con una de sus bases de seguidores más fieles: "La idea es trabajar una semana y luego descansar dos entre conciertos", detalló.
El país elegido para ser la casa Stones
La estrategia de concentrar varios recitales en una misma ciudad no es nueva entre los grandes artistas internacionales. Si bien destinos como Las Vegas, Nueva York o Londres suelen ser los más elegidos, la experiencia reciente de Coldplay demostró que la Argentina también está preparada para albergar residencias de gran escala.
Este formato permitiría, además, que Keith Richards forme parte de los shows pese a la artrosis que padece en sus articulaciones, una condición que dificulta sostener el ritmo de una gira extensa.
En cuanto a las posibles locaciones, Daily Mail indicó que en Estados Unidos las conversaciones apuntan al Sphere de Las Vegas, aunque el proyecto estaría en duda por los elevados costos de producción y la limitada capacidad del recinto. En el caso argentino, no se mencionó un estadio en particular, aunque el estadio Monumental de River Plate aparece como la opción más probable, teniendo en cuenta los antecedentes de la banda en ese escenario.
De concretarse estos planes, las definiciones sobre una eventual residencia de los Rolling Stones en la Argentina podrían conocerse en los próximos meses. Mientras tanto, los fanáticos aguardan con expectativa novedades que confirmen el regreso de la banda al país.
