¿Los Rolling Stones vuelven a la Argentina? Los detalles del rumor que cobra fuerza

rolling stone

El país elegido para ser la casa Stones

La estrategia de concentrar varios recitales en una misma ciudad no es nueva entre los grandes artistas internacionales. Si bien destinos como Las Vegas, Nueva York o Londres suelen ser los más elegidos, la experiencia reciente de Coldplay demostró que la Argentina también está preparada para albergar residencias de gran escala.

Este formato permitiría, además, que Keith Richards forme parte de los shows pese a la artrosis que padece en sus articulaciones, una condición que dificulta sostener el ritmo de una gira extensa.

En cuanto a las posibles locaciones, Daily Mail indicó que en Estados Unidos las conversaciones apuntan al Sphere de Las Vegas, aunque el proyecto estaría en duda por los elevados costos de producción y la limitada capacidad del recinto. En el caso argentino, no se mencionó un estadio en particular, aunque el estadio Monumental de River Plate aparece como la opción más probable, teniendo en cuenta los antecedentes de la banda en ese escenario.

De concretarse estos planes, las definiciones sobre una eventual residencia de los Rolling Stones en la Argentina podrían conocerse en los próximos meses. Mientras tanto, los fanáticos aguardan con expectativa novedades que confirmen el regreso de la banda al país.