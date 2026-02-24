SENASA dispuso el cierre de exportaciones por brote de gripe aviar

El resultado positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 motivó, en línea con los acuerdos sanitarios internacionales, la suspensión temporal de los envíos de productos aviares a los países que exigen el estatus de libre de IAAP. La reanudación de las exportaciones solo será posible si no aparecen nuevos brotes en establecimientos comerciales y transcurren al menos 28 días desde la finalización de las tareas de sacrificio sanitario y desinfección, plazo a partir del cual la Argentina podrá autodeclararse nuevamente libre ante la OMSA.