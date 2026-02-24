SENASA dispuso el cierre de exportaciones por brote de gripe aviar
En 2023 un situación similar derivó en una suspensión de las exportaciones que le costó el sector avícola más de 160 millones de dólares. La producción destinada al consumo interno seguirá adelante con normalidad.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó este martes que tras confirmarse un nuevo brote de influenza aviar altamente patógena el país debió suspender las exportaciones de productos aviares que tienen en China y la Unión Europea sus principales destinos.
Entre febrero y agosto de 2023 el sector atravesó una situación similar y el cierre de las exportaciones generó una pérdida estimada en más de 160 millones de dólares. Aquella situación fue además uno de los detonantes de la crisis de empresas del rubro como Granja Tres Arroyos.
Según informó el Senasa el nuevo brote se registró en un establecimiento avícola de la localidad bonaerense de Ranchos. Tras el hallazgo el organismo activó su plan de contingencia, dispuso la interdicción inmediata del establecimiento y notificó oficialmente a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).
El resultado positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 motivó, en línea con los acuerdos sanitarios internacionales, la suspensión temporal de los envíos de productos aviares a los países que exigen el estatus de libre de IAAP. La reanudación de las exportaciones solo será posible si no aparecen nuevos brotes en establecimientos comerciales y transcurren al menos 28 días desde la finalización de las tareas de sacrificio sanitario y desinfección, plazo a partir del cual la Argentina podrá autodeclararse nuevamente libre ante la OMSA.
El Senasa aclaró que la producción destinada al consumo interno continuará desarrollándose con normalidad, ya que la influenza aviar no se transmite por el consumo de carne de aves ni de huevos.
Esta nueva restricción genera mayor presión sobre el sector avícola, que atraviesa momentos críticos. Desde el sindicato de la carne advirtieron a su vez que, si no se normalizan las exportaciones, podrían producirse más de 450 despidos durante marzo y existen temores de cierre.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario