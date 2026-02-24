ANSES: los requisitos para acceder al bono de la Ayuda Escolar

Qué requisitos deben cumplir los hijos

El pago corresponde por cada hijo que:

Tenga entre 45 días y 17 años inclusive .

Asista a un establecimiento educativo habilitado.

Si el menor cumple 18 años antes de la fecha de liquidación, deja de corresponder el beneficio.

Además, es obligatorio presentar el Certificado de Escolaridad antes del 31 de diciembre de 2026. La falta de este documento puede generar la suspensión de futuras acreditaciones.

Cuánto se cobra por la Ayuda Escolar

El monto fijado es de $85.000 por hijo y se paga una sola vez en el año.

Ejemplos:

Dos hijos: $170.000

Tres hijos: $255.000

La acreditación se realiza en la misma cuenta bancaria donde se perciben las asignaciones.