ANSES: los requisitos para acceder al bono de la Ayuda Escolar
El organismo abona $85.000 por cada hijo escolarizado. Conocé los topes de ingresos familiares y los requisitos que te pueden dejar afuera de este beneficio.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en febrero, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,8%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Cuáles son los límites de ingresos para cobrar
Uno de los puntos centrales es el Ingreso del Grupo Familiar. Para 2026 se establecieron los siguientes valores máximos:
-
Grupo familiar: $5.292.758 brutos
-
Ingreso individual por integrante: $2.646.379 brutos
Si alguno de estos montos es superado, la Ayuda Escolar no se liquida. La verificación se hace a través del cruce automático de datos salariales.
Este requisito afecta principalmente a trabajadores en relación de dependencia y monotributistas que cobran asignaciones familiares.
Qué requisitos deben cumplir los hijos
El pago corresponde por cada hijo que:
-
Tenga entre 45 días y 17 años inclusive.
Asista a un establecimiento educativo habilitado.
Si el menor cumple 18 años antes de la fecha de liquidación, deja de corresponder el beneficio.
Además, es obligatorio presentar el Certificado de Escolaridad antes del 31 de diciembre de 2026. La falta de este documento puede generar la suspensión de futuras acreditaciones.
Cuánto se cobra por la Ayuda Escolar
El monto fijado es de $85.000 por hijo y se paga una sola vez en el año.
Ejemplos:
-
Dos hijos: $170.000
-
Tres hijos: $255.000
La acreditación se realiza en la misma cuenta bancaria donde se perciben las asignaciones.
