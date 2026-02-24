ANSES: todos los detalles sobre los aumentos en los haberes para marzo 2026
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el tercer mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de haberes que regirá a partir de marzo 2026. Bajo la fórmula que ajusta los ingresos mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,9%.
Una vez más se confirma el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.
ANSES aumenta sus prestaciones en marzo 2026
- Jubilación mínima: $369.600,88 (con el bono de $70.000, el total asciende a $439.600,88).
- Jubilación máxima: $2.487.063,95 (para quienes cumplen con los aportes más altos).
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70 (con el bono, llega a $365.680,70).
- Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez: $258.720,62 (con el bono, totaliza $328.720,62).
- PNC para madres de siete hijos: $369.600,88 (equiparada a la jubilación mínima, con posibilidad de alcanzar $439.600,88 con el refuerzo).
Asignaciones familiares del SUAF
- Asignación por hijo (primer rango): $66.414.
- Asignación prenatal: $66.414.
- Asignación por hijo con discapacidad: $216.240.
- Asignación por nacimiento: $77.414.
- Asignación por adopción: $462.845.
- Asignación por matrimonio: $115.913.
- Asignación por cónyuge: $16.113.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficios relacionados
- AUH: $132.814 (con retención del 20%, el pago directo será de $106.251,20).
- AUH por discapacidad: $432.461 (pago directo de $345.968,80).
- Complemento Leche del Plan de los Mil Días: $50.094.
La Tarjeta Alimentar no recibirá ajustes en marzo y mantendrá los valores vigentes.
Quiénes siguen recibiendo el bono de $70.000
El refuerzo de $70.000 se otorga a los siguientes grupos:
- Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez o vejez.
- Madres con siete o más hijos que reciben pensiones.
El bono se asigna en su totalidad a quienes cobran el monto mínimo. Para los beneficiarios con ingresos superiores, el refuerzo se calcula de manera proporcional hasta alcanzar el tope establecido.
