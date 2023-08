Sergio Massa: "En la oposición hablan de la economía argentina como si fueran paracaidistas suecos"

massa

Y disparó: "yo hoy los veo hablando y parecen paracaidistas suecos. No explicaron la deuda con el FMI, no explicaron el sobrendeudamiento con bonistas, no explicaron el bono a 100 años ni el default en pesos y hablan de la economía argentina como si fueran paracaidistas suecos".

Consultado acera de cómo explica este gobierno la disparada de la inflación Massa fue tajante y volvió a cargar las tintas sobre la herencia del macrismo.

"¿Cómo explicamos la inflación? Básicamente por la falta de reservas que es la que hace perder el valor de la moneda", sentenció y disparó contra quienes reiteran en los medios una y otra vez sobre la "descontrolada emisión monetaria: "hablan de emisión, pero el récord de emisión lo batió Macri".

En esa línea Massa señaló el domingo que "el gobierno cometió un error" al no presentar "el estado de situación que dejó la deuda que contrajo el macrismo. Creo que no hubo gimnasia para contar el estado de situación que nos dejó".

En una entrevista para El método Rebord que se transmitió en la noche del domingo Massa recordó que "Mauricio Macri dejó un perno de 45 mil millones de dólares, que no están ni en rutas, ni hospitales, ni escuelas, nada. El mayor préstamo del FMI, más que a Ucrania para la guerra. Lo anunció en un minuto y nos ató por 13 años, y encima ahora dicen que van a pedir más plata”.

También recordó que Macri se "enojó" porque "prohibimos que los familiares puedan blanquear dentro de la Ley de Blanqueo, un artículo que propone Felipe Solá", en junio de 2016.

Y reveló que el líder de Juntos por el Cambio pidió que retire el artículo que excluía del blanqueo a familiares de funcionarios porque "tenía el lío de los Panamá Papers" y cuando el entonces diputado nacional dijo que no, Macri "lo tomó personal".

"La transparencia en los actos de gobierno no se pone en los carteles de campaña, se escribe en las leyes", sentenció el ministro y recordó que durante su gestión en el gobierno nacional, Macri "después sacó un decreto que contradecía la ley para autorizar a los familiares a entrar al blanqueo".

En esa línea, Massa afirmó que un nuevo gobierno de la alianza opositora "sería un suicidio para la Argentina, porque ellos plantean volver a pedirle plata al FMI, con ellos perdimos 13 mil pymes".

Y enfatizó que hay sectores de la oposición que creen “que no tiene que haber más vacaciones pagas y aguinaldo. Para nosotros eso es un derecho, no un costo”.

"Creo que en esta elección hay dos miradas: una de gobierno para todos y un gobierno para algunos. Ellos no quieren más universidades públicas, computadora para los pibes, becas para los pibes y aerolíneas. Ellos que dicen que hicieron la revolución de los aviones, pero en verdad lo hemos logrado nosotros porque Fly Bondi y Jet Smart duplicaron los vuelos en nuestra gestión", aseguró el ministro de Economía.

Y señaló: "Yo creo que vamos a ganar, la gente no quiere volver hacia atrás. No quiere volver al pasado, porque están las experiencias fracasadas que generaron dolor".