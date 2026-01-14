Siguiendo el dato de la inflación, el techo de las bandas cambiarias se ubicará en $1.600

dolar.jpg La cotización del dólar.

Es que la corrección del techo de las bandas puede generar en los ahorristas expectativas de una mayor devaluación del peso.

Sin embargo, el equipo económico viene demostrando en enero que la cotización oficial lejos está de seguir el ritmo de las bandas, debido a una mayor calma en los mercados financieros pero también a las ventas del Tesoro y la intervención en futuros y dólar linked. Resta ver que postura tendrá ahora el gobierno de Milei; si seguirá dejando que el techo se aleje, o si dejará correr un poco más el precio de la divisa, por ejemplo vía compra de reservas, algo que el BCRA viene haciendo en las últimas jornadas y que fue bien recibido por el mercado.

Milei Caputo

Lo cierto es que mientras la inflación se acelera, el tipo de cambio apenas se deslizó un 1% en el último mes, lo cual amenaza con una nueva profundización del atraso cambiario que parecía haber quedado atrás y el regreso del carry trade.

En diálogo con Ámbito, el director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, sostuvo que un techo más alto da un poco más de margen para comprar reservas, más si se logra contener un poco la inflación en las próximas semanas. No obstante, advirtió que la aceleración en los aumentos de precios que viene observándose desde mayo puede llevar al Gobierno a "aplicar un torniquete", lo cual podría incluir un regreso del ancla cambiaria como factor fundamental de la desinflación.