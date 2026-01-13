Luis Caputo celebró la inflación de diciembre y destacó que se trata del "índice más bajo en ocho años"

En el cierre de su mensaje, Luis Caputo sostuvo que "es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación", para luego concluir con una consigna alineada al presidente Javier Milei: "hacer grande a Argentina otra vez".

El mensaje generó repercusiones en redes sociales, donde distintos usuarios y analistas pusieron en discusión el contraste entre la desaceleración inflacionaria y el impacto del ajuste sobre el consumo, los salarios y las jubilaciones.

Cuáles fueron los rubros que más aumentaron en diciembre 2025

El rubro que más aumentó en diciembre 2025 fue Transporte, con una suba de 4%. A esta área de la economía, le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un incremento de 3,4% y Comunicación con un ascenso de 3,3%.

Seguidamente, se ubica Restaurantes y hoteles con un 3,2% de suba, y Alimentos y bebidas no alcohólicas con un 3,1%. En tanto, Bebidas alcohólicas y tabaco se ubicó en el mismo porcentaje que el dato general de inflación, mientras que Bienes y servicios varios ascendió un 2,6%.

Otros rubros y sus aumentos:

Recreación y cultura: 2,5%

Salud: 2,1%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2%

Prendas de vestir y calzado: 1,1%

Educación: 0,4%

rubros inflación dic 2025