Luis Caputo celebró la inflación de diciembre y destacó que se trata del "índice más bajo en ocho años"
El ministro de Economía defendió el programa de ajuste y atribuyó la baja inflacionaria al superávit fiscal, el control monetario y la flotación cambiaria.
Tras conocerse que el índice mensual fue del 2,8%, mientras que la variación interanual alcanzó el 31,5%, el ministro Luis Caputo celebró el dato de inflación de diciembre con un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que aseguró que 2025 cerró con la inflación más baja de los últimos ocho años.
"La inflación de diciembre arrojó una variación mensual de 2,8% y una variación interanual de 31,5%", escribió el funcionario, y sostuvo que el resultado se dio tanto en la medición general como en la inflación núcleo.
Caputo calificó el dato como "un logro extraordinario", al remarcar que se alcanzó en un contexto que describió como adverso. "Se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria y una fuerte contracción en la demanda de dinero", enumeró.
En su publicación, también introdujo una lectura política del escenario económico y aseguró que esa contracción fue consecuencia de "un feroz ataque político", que derivó en "una dolarización cercana al 50% del M2".
El titular del Palacio de Hacienda defendió además los lineamientos centrales del programa económico y afirmó que "el programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación".
En el cierre de su mensaje, Luis Caputo sostuvo que "es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación", para luego concluir con una consigna alineada al presidente Javier Milei: "hacer grande a Argentina otra vez".
El mensaje generó repercusiones en redes sociales, donde distintos usuarios y analistas pusieron en discusión el contraste entre la desaceleración inflacionaria y el impacto del ajuste sobre el consumo, los salarios y las jubilaciones.
Cuáles fueron los rubros que más aumentaron en diciembre 2025
El rubro que más aumentó en diciembre 2025 fue Transporte, con una suba de 4%. A esta área de la economía, le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un incremento de 3,4% y Comunicación con un ascenso de 3,3%.
Seguidamente, se ubica Restaurantes y hoteles con un 3,2% de suba, y Alimentos y bebidas no alcohólicas con un 3,1%. En tanto, Bebidas alcohólicas y tabaco se ubicó en el mismo porcentaje que el dato general de inflación, mientras que Bienes y servicios varios ascendió un 2,6%.
Otros rubros y sus aumentos:
- Recreación y cultura: 2,5%
- Salud: 2,1%
- Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2%
- Prendas de vestir y calzado: 1,1%
- Educación: 0,4%
