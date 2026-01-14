Hallaron con vida a Tania tras dos días de búsqueda en Córdoba: estaba maniatada a la vera de un río
La mujer de 35 años fue encontrada en la zona de La Cumbre y permanece bajo atención médica. Llevaba 48 días desaparecida.
Luego de más de 48 horas de incertidumbre, la Policía de Córdoba confirmó el hallazgo con vida de Tania Suárez, la mujer que era buscada intensamente desde el domingo tras perder contacto con su familia. El operativo tuvo un desenlace positivo este martes por la tarde, cuando fue localizada en la localidad de La Cumbre.
Tania, de 35 años y madre de cuatro hijos, había sido vista por última vez en el Parque Sarmiento, en la ciudad de Córdoba, donde se había reunido con un hombre que conoció a través de una aplicación de citas. Horas después de ese encuentro, la mujer envió mensajes alarmantes a sus allegados y luego se perdió todo tipo de comunicación.
Según informaron fuentes policiales y el medio local ElDoceTV, la mujer fue encontrada alrededor de las 18.30, atada, a orillas de un río en La Cumbre. De inmediato fue asistida por personal de emergencias y trasladada para realizarle estudios médicos, antes de ser derivada al Polo de la Mujer para continuar con las actuaciones correspondientes.
El hallazgo se produjo luego de que Bomberos de la zona recibieran el aviso de un hombre que se presentó en el cuartel y manifestó haber visto a una mujer en el sector del río. Tras el llamado, efectivos policiales acudieron al lugar, confirmaron su identidad y activaron el protocolo de asistencia.
Hasta el momento no se registran personas detenidas y el caso continúa bajo investigación. La causa quedó en manos de la fiscal de Violencia de Género y Familiar de cuarto turno, Andrea Martin Artesi, quien encabeza las actuaciones para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.
La familia de Tania, que había iniciado la denuncia tras no lograr comunicarse con ella, aguarda ahora por su recuperación mientras avanza la investigación judicial para poder esclarecer los hechos.
