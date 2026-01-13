El programa de Matías Alé registró en vivo el meteotsunami en Mar del Plata: el impactante video
Desde la playa del Muelle de los Pescadores, el conductor vio el fenómeno, mientras su movilero Carna se encontraba en el agua.
Un fenómeno inusual, descripto por testigos como un "mini tsunami", pero calificado como un meteotsunami por especialistas, afectó el lunes las playas de Mar del Plata, Mar Chiquita, Santa Clara del Mar y Mar de Cobo, entre otras, dejando un saldo de al menos un hombre fallecido y una treintena de heridos, dos de ellos graves; y en el programa de Matías Alé registraron en vivo el episodio.
El episodio se registró cerca de las 17 de este lunes, principalmente en la costa del Partido de Mar Chiquita, donde se reportó la irrupción repentina de una "súper ola" de casi 5 metros. Ante la situación, se activó un operativo de emergencia con la intervención del equipo de Guardavidas, Defensa Civil, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo y el operativo de seguridad que dispuso la evacuación de las playas.
Sin embargo, también se sintió, con menor intensidad, en Mar del Plata. Allí fue donde el programa Alegrate el Verano, que conduce Matías Alé en NET TV, registró en vivo, con tomas desde el mar, el tenso momento en la playa del Muelle de los Pescadores.
Justo cuando el conductor mandó a su movilero Carna Crivelli al agua para que cuente cómo estaba la temperatura, se dio el fenómeno. "Está subiendo la marea y estoy mojando todos los teléfonos. Subió de golpe", relató el humorista, mientras iba escalando la tensión tanto suya como de los turistas que estaban cerca.
"Hay una ola, che. Subió de repente. La gente está saliendo del agua ahora", comenzó a señalar Alé que se encontraba más alejado, posiblemente en la zona de la escollera, y observando todo desde la altura. De fondo se observaba cómo avanzaba el agua.
En simultáneo, otra cámara seguía a Carna, que estaba en el mar en pleno meteotsunami. "Fue un tsunami, eh. De golpe apareció un tsunami. Me dijiste 'metete al agua' y empezó la gente a salir desesperada", sentenció, visiblemente preocupado.
Más allá del susto, y a diferencia de lo ocurrido en las localidades al norte de la "Feliz", el episodio en Mar del Plata no generó mayores inconvenientes.
