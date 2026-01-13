El programa de Matías Alé registró en vivo el meteotsunami en Mar del Plata: el impactante video

En simultáneo, otra cámara seguía a Carna, que estaba en el mar en pleno meteotsunami. "Fue un tsunami, eh. De golpe apareció un tsunami. Me dijiste 'metete al agua' y empezó la gente a salir desesperada", sentenció, visiblemente preocupado.

Más allá del susto, y a diferencia de lo ocurrido en las localidades al norte de la "Feliz", el episodio en Mar del Plata no generó mayores inconvenientes.