Emergencia en Epuyén: declaran "Estado de Catástrofe" por el avance de los incendios

Por un lado, el clima extremo, con ráfagas de viento de hasta 40 km/h, sequía prolongada y altas temperaturas, continúa complicando las tareas para controlar los incendios.

Además, los focos en la zona de Puerto Patriada se reactivaron y han cobrado fuerza, destruyendo viviendas a su paso. En este marco, las autoridades solicitaron a los vecinos mantenerse en estado de alerta máxima, ya que el desplazamiento de las familias es inminente si las llamas continúan avanzando hacia las zonas pobladas.

Ya son más de 13.000 las hectáreas alcanzadas por el fuego en Chubut

Este lunes se cumplió una semana desde el inicio del incendio forestal que afecta a la provincia de Chubut. El gobernador provincial Ignacio Torres encabezó una evaluación de la situación junto a las autoridades que integran el Comando de Operaciones, donde se analizó el avance de los distintos frentes y el despliegue de recursos humanos, técnicos y aéreos.

Según el último informe oficial del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, se implicaron un total de 646 personas, entre combatientes y equipos de apoyo que trabajan actualmente en el plan de control del incendio, que permanece activo y ya consumió más de 13.600 hectáreas.