El nuevo bono de ANSES disponible luego de Navidad: cuál es y de cuánto
La ayuda mensual de ANSES, que suele estar acreditada para el 25, tuvo un retraso puntual por la Navidad y este mes se paga más tarde de lo habitual.
Por las fiestas de fin de año, ANSES confirmó un leve cambio en el calendario habitual de pagos y este mes algunos cobros se acreditan más tarde de lo previsto. En ese contexto, el organismo anunció la liquidación de un bono clave para personas sin empleo formal.
Se trata de la Prestación por Desempleo, una ayuda económica que puede llegar hasta los $334.800, según la situación laboral previa de cada beneficiario.
El pago se realiza durante diciembre y continúa después de Navidad, respetando el cronograma oficial de ANSES establecido por terminación de DNI. Un alivio necesario en un mes donde cada peso cuenta.
Quiénes podrán cobrar la Prestación por Desempleo
La Prestación por Desempleo funciona como un seguro social destinado a quienes perdieron su trabajo registrado por despido sin causa, finalización de contrato u otras situaciones previstas por la ley. No es un beneficio automático: para acceder, la persona debe cumplir con una cantidad mínima de aportes previos al cese laboral.
El monto a cobrar se define a partir del mejor promedio salarial de los últimos seis meses trabajados antes de quedar sin empleo. Ese valor se actualiza en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que permite que la asistencia mantenga cierta correspondencia con la evolución de los ingresos formales.
En un contexto económico ajustado, esta ayuda busca amortiguar el golpe de quedarse sin laburo y sostener ingresos básicos mientras se busca una nueva oportunidad laboral.
Cuánto se cobrará por la Prestación por Desempleo
Pueden acceder a la Prestación por Desempleo distintos tipos de trabajadores, siempre que cumplan con los requisitos de aportes establecidos por la normativa vigente. El beneficio no es uniforme y depende de la situación laboral previa de cada persona. Los criterios principales son los siguientes:
- Trabajadores permanentes: deben acreditar al menos seis meses de aportes realizados en los últimos tres años anteriores a la desvinculación laboral.
- Trabajadores eventuales o de temporada: se requiere haber trabajado más de 90 días durante el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años.
- Trabajadores de la construcción: necesitan demostrar un mínimo de ocho meses de aportes dentro de los dos años previos a la finalización de la obra.
Durante diciembre, el bono correspondiente a la Prestación por Desempleo tiene un tope máximo de $334.800, luego de una actualización del 1,95%. El monto final varía según el salario percibido antes de perder el empleo.
