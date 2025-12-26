El nuevo bono de ANSES disponible luego de Navidad: cuál es y de cuánto

empleo desempleo.jpg

En un contexto económico ajustado, esta ayuda busca amortiguar el golpe de quedarse sin laburo y sostener ingresos básicos mientras se busca una nueva oportunidad laboral.

Cuánto se cobrará por la Prestación por Desempleo

Pueden acceder a la Prestación por Desempleo distintos tipos de trabajadores, siempre que cumplan con los requisitos de aportes establecidos por la normativa vigente. El beneficio no es uniforme y depende de la situación laboral previa de cada persona. Los criterios principales son los siguientes:

Trabajadores permanentes : deben acreditar al menos seis meses de aportes realizados en los últimos tres años anteriores a la desvinculación laboral.

: deben acreditar al menos seis meses de aportes realizados en los últimos tres años anteriores a la desvinculación laboral. Trabajadores eventuales o de temporada : se requiere haber trabajado más de 90 días durante el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años.

: se requiere haber trabajado más de 90 días durante el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años. Trabajadores de la construcción: necesitan demostrar un mínimo de ocho meses de aportes dentro de los dos años previos a la finalización de la obra.

Durante diciembre, el bono correspondiente a la Prestación por Desempleo tiene un tope máximo de $334.800, luego de una actualización del 1,95%. El monto final varía según el salario percibido antes de perder el empleo.