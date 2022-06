Sorpresa: una cartera de valores argentina crece  por encima del dólar

Según se recoge de los registros de Bolsas y Mercados Argentinos, a través de la Caja de Valores, la cartera ha tenido una fuerte actividad mediante varias operaciones que fueron realizadas entre el 1 de enero y el 31 de marzo, cerrando así el primer trimestre del año 2022 con varias transacciones de compra determinantes.

Hasta el día de hoy la cartera de valores "Sudamérica" ha conseguido mantener su rentabilidad en aumento y a salvo de los vaivenes bursátiles que han arrastrado a la baja al índice NASDAQ más de un 23% en lo que va del año; al igual que el índice S&P 500 que ha caído más de un 13% en el mismo período.

image.png

Damián Chiappero es partidario de la inversión en valor (value investing) a largo plazo y su cartera "Sudamérica" ha tenido en el último ciclo una performance altamente eficiente y rentable. Ha conseguido con éxito promedios de beneficios por encima de la media del mercado.

Actualmente la cartera que dirige Chiappero es una cartera de valores cerrada, pero no se descarta que en un corto a mediano plazo pueda decidir abrirla para recibir integraciones de sociedades partnerships.

En diálogo con Damián Chiappero, en relación al éxito obtenido aseguró que: "En realidad no hay ningún secreto. Los buenos resultados en el negocio, en el deporte, en cualquier aspecto de la vida en general, son fruto muchas veces de no cometer errores más que de las cosas que uno puede hacer bien. A veces para obtener buenos resultados hay que decir muchas veces que no y sólo algunas pocas que sí".

A su vez, al ser consultado sobre la situación actual de los mercados, Damián Chiappero opinó que: "Hoy se presenta un escenario ideal para efectuar compras que podrían llegar a representar ganancias de un 20 % o hasta un 30 % en dólares en el corto plazo como es el caso del papel de TSLA, pero son opciones que implican un riesgo que hay que estar dispuesto a asumir y además manejar el pulso para entrar y salir."