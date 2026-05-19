Estallido en Bolivia: el drástico aumento del pollo y su impacto en el poder adquisitivo, una de las causas
La profunda crisis económica que golpea a Bolivia se refleja en la mesa. Conocé cuánto cuesta el pollo en pesos y su impacto en el nuevo salario mínimo.
Bolivia atraviesa una crisis económica y social de gran magnitud, impulsada principalmente por el drástico aumento del costo de vida y la reciente quita de subsidios. En las calles, muchísimos ciudadanos denuncian que acceder a los alimentos básicos resulta prácticamente inalcanzable por la altísima inflación que azota a todo el país.
El caso más emblemático que grafica esta difícil situación es el costo del pollo, un producto fundamental en la dieta local que se posicionó como uno de los principales responsables del incremento inflacionario durante las últimas semanas.
El precio del pollo y su conversión a pesos argentinos
Según los recientes testimonios recabados en la ciudad de La Paz, el salto en los valores comerciales fue verdaderamente brutal. Anteriormente, un pollo entero (de entre 2 y 2,5 kilos) costaba entre 37 y 45 bolivianos. Actualmente, ese mismo producto se consigue en un inaccesible rango de 105 a 120 bolivianos.
Para tomar verdadera dimensión del golpe al bolsillo, resulta clave cruzar estas cifras con la moneda de nuestro país. Al cambio actual, 1 boliviano equivale a 202,52 pesos argentinos. Esto refleja la siguiente realidad:
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El pollo que antes costaba un máximo de 45 bolivianos (alrededor de $9.113 ARS), hoy alcanza topes de 120 bolivianos, es decir, unos $24.302 pesos argentinos.
Otro ejemplo alarmante es el kilo de tomate, que pasó de valer el equivalente a $1.215 ARS (6 bolivianos) para ubicarse holgadamente por encima de los $4.050 ARS (hasta 20 bolivianos).
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El duro impacto frente al salario en Bolivia
La creciente queja en las calles se agrava al contrastar la inflación de los alimentos con los ingresos reales de los trabajadores. Actualmente, el Salario Mínimo Nacional (SMN) se estableció en la suma de 3.300 bolivianos mensuales. Esta importante actualización salarial rige desde el 1 de enero de 2026 y se aplica de forma obligatoria tanto para el sector público como para el privado.
Con estos números sobre la mesa, adquirir un solo pollo entero de 120 bolivianos requiere destinar casi el 3,6% del salario mínimo total de todo un mes. Para las familias que dependen de los ingresos generados día a día, este escenario transforma la simple compra de comida en un auténtico y doloroso lujo, intensificando la indignación popular en cada rincón del país.
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