Estallido en Bolivia: el drástico aumento del pollo y su impacto en el poder adquisitivo, una de las causas

El duro impacto frente al salario en Bolivia

La creciente queja en las calles se agrava al contrastar la inflación de los alimentos con los ingresos reales de los trabajadores. Actualmente, el Salario Mínimo Nacional (SMN) se estableció en la suma de 3.300 bolivianos mensuales. Esta importante actualización salarial rige desde el 1 de enero de 2026 y se aplica de forma obligatoria tanto para el sector público como para el privado.

Con estos números sobre la mesa, adquirir un solo pollo entero de 120 bolivianos requiere destinar casi el 3,6% del salario mínimo total de todo un mes. Para las familias que dependen de los ingresos generados día a día, este escenario transforma la simple compra de comida en un auténtico y doloroso lujo, intensificando la indignación popular en cada rincón del país.