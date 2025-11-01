Todos los descuentos con Cuenta DNI en noviembre 2025

En supermercados adheridos, el lunes 11 y martes 12 de noviembre se aplicará un 25% de descuento, con un límite de reintegro de $5.000, equivalente a un ticket máximo de $20.000 en esos dos días. Además, quienes compren en ferias, mercados y eventos podrán acceder a un 40% de descuento, con un tope semanal de $4.000.