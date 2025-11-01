MinutoUno

Todos los descuentos con Cuenta DNI en noviembre 2025

Banco Provincia detalló los beneficios disponibles durante noviembre para comercios de barrio, supermercados, ferias y gastronomía, con montos máximos de reintegro por persona y por semana.

Los usuarios de Cuenta DNI del Banco Provincia ya pueden acceder a los descuentos programados para noviembre de 2025. La promoción abarca distintos rubros y días de la semana, con topes máximos de reintegro, y busca fomentar el consumo en comercios de cercanía y cadenas adheridas.

Entre las principales ofertas, los comercios de barrio ofrecen un 30% de descuento los miércoles y jueves, con un tope de reintegro de $2.500 por persona por semana. Para las personas mayores de 60 años, este beneficio se extiende de lunes a viernes, con un tope mensual de $7.000.

En supermercados adheridos, el lunes 11 y martes 12 de noviembre se aplicará un 25% de descuento, con un límite de reintegro de $5.000, equivalente a un ticket máximo de $20.000 en esos dos días. Además, quienes compren en ferias, mercados y eventos podrán acceder a un 40% de descuento, con un tope semanal de $4.000.

En el rubro de gastronomía, sábados y domingos los clientes podrán recibir un 30% de descuento, con un límite semanal de $5.000. Por su parte, los jóvenes de entre 13 y 17 años recibirán un reintegro de hasta $3.000 por mes en recargas de transporte y celulares.

Todos los descuentos son válidos únicamente para pagos realizados a través de la app Cuenta DNI, mediante QR o Clave DNI, y en locales adheridos. Banco Provincia aclara que algunos rubros específicos, como garrafas, quedan excluidos de las promociones de noviembre.

