Este jueves el Indec difunde el estimados de actividad económica: qué anticipan los privados
El Indec publicará el Estimador Mensual de Actividad Económica de marzo. Consultoras privadas advierten por la caída del consumo y los salarios.
Este jueves 21 de mayo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el EMAE correspondiente al mes de marzo de 2026. En la antesala de este dato clave para la economía argentina, diversas consultoras privadas trazaron un panorama marcado por la fuerte incertidumbre y una recuperación desigual.
Qué dicen los privados sobre la actividad económica
Mientras el Gobierno espera señales de repunte, las proyecciones privadas mantienen mucha cautela. Desde Fundación Capital advirtieron que el 2026 comenzó con una dinámica muy débil y un comportamiento productivo en forma de "serrucho". Además, señalaron que la política económica contractiva dejó a los salarios del sector privado formal con una pérdida real del 3,5% en lo que va del año.
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Por su parte, la consultora LCG destacó algunos datos positivos que arrojaron la industria y la construcción en marzo, pero alertó que "el panorama para lo que resta del año no parece ser brillante". De hecho, los indicadores anticipados del mes de abril ya muestran profundas mermas: el despacho de cemento se retrajo un 12,7% interanual y la producción automotriz cayó un 17,5%.
En la misma línea, GMA Capital subrayó que la gran apuesta oficial pasa por utilizar el crédito privado como motor de la recuperación, aunque advierten que el sistema financiero todavía opera a escala muy reducida y la morosidad continúa en alza constante.
El impacto en la economía para el segundo semestre
Consultado sobre las alternativas del Gobierno para apuntalar la recuperación, Kevin Sijniensky, economista jefe de Econviews, consideró que "en el plano fiscal no hay espacio para hacer mucho" dado el ajuste de las cuentas. Sin embargo, sugirió que acelerar licitaciones de rutas podría darle un fuerte y necesario impulso a la construcción.
Finalmente, desde el exterior aportan una visión levemente más alentadora sobre la economía local. El banco de inversión Morgan Stanley coincidió con el diagnóstico general pero auguró que la liquidación de la cosecha impulsará los números del segundo trimestre y que el crédito y los salarios reales lograrán recuperarse de manera sólida en la segunda mitad del 2026.
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