Este jueves el Indec difunde el estimados de actividad económica: qué anticipan los privados

En la misma línea, GMA Capital subrayó que la gran apuesta oficial pasa por utilizar el crédito privado como motor de la recuperación, aunque advierten que el sistema financiero todavía opera a escala muy reducida y la morosidad continúa en alza constante.

El impacto en la economía para el segundo semestre

Consultado sobre las alternativas del Gobierno para apuntalar la recuperación, Kevin Sijniensky, economista jefe de Econviews, consideró que "en el plano fiscal no hay espacio para hacer mucho" dado el ajuste de las cuentas. Sin embargo, sugirió que acelerar licitaciones de rutas podría darle un fuerte y necesario impulso a la construcción.

Finalmente, desde el exterior aportan una visión levemente más alentadora sobre la economía local. El banco de inversión Morgan Stanley coincidió con el diagnóstico general pero auguró que la liquidación de la cosecha impulsará los números del segundo trimestre y que el crédito y los salarios reales lograrán recuperarse de manera sólida en la segunda mitad del 2026.