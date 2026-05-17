"Enamoramiento": Dominique Metzger visitó "La noche de Mirtha" y habló como nunca de su intimidad

Por supuesto que Mirtha no se iba a quedar conforme con una respuesta tan escueta e intentó ir más a fondo para sacarle el nombre o la profesión del afortunado. Sin embargo, en ese momento Metzger plantó bandera y prefirió resguardar la identidad de su nuevo compañero, plantándose en su postura con un toque de humor y timidez: “Él no tiene nada que ver con el medio. Me pongo nerviosa, Mirtha”.

Para cerrar el tema con mucha elegancia y dejar en claro que la relación va sobre rieles, la conductora de eltrece aprovechó las cámaras del programa para dedicarle un tierno gesto a su pareja a la distancia. “Le mandamos un beso, él sabe, y yo estoy muy contenta con esto”, concluyó, cerrando un momento súper tierno que se llevó todas las miradas del fin de semana.