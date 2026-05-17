"Enamoramiento": Dominique Metzger visitó "La noche de Mirtha" y habló como nunca de su intimidad
Durante su visita a Mirtha Legrand en canal trece, la conductora de Telenoche dejó a la Chiqui sin palabras a la hora de hablar de su vida amorosa.
Las cenas de la gran diva de la televisión argentina siempre se caracterizaron por lograr que los invitados se relajen y terminen contando lo que muchas veces prefieren guardar bajo siete llaves. Esto mismo fue lo que pasó durante la última emisión de "La noche de Mirtha", donde la periodista Dominique Metzger estuvo sentada a la mesa y se vio sorprendida por una de las clásicas y filosas preguntas de la conductora.
Sin anestesia y fiel a su estilo directo, Mirtha Legrand quiso indagar sobre el corazón de la conductora de noticieros. “¿Tenés pareja?”, disparó la Chiqui, dejando a todos los presentes expectantes ante la reacción de la invitada.
A pesar de que la situación le generó cierta incomodidad y no pudo ocultar su timidez ante semejante exposición, Dominique decidió no esquivar el bulto y terminó revelando una primicia sobre su presente amoroso que nadie venía venir. “Estoy arrancando algo, Mirtha, hace poquito”, confesó con una sonrisa, confirmando que ya no está sola.
La periodista dio algunos detalles más sobre cómo vive este proceso y qué características tiene el hombre que la conquistó, destacando la importancia de que mantenga un perfil bajo. “Estoy contenta, él es tranquilo, no es del medio, así que bueno… estoy en la etapa del enamoramiento”, detalló con mucha frescura.
Por supuesto que Mirtha no se iba a quedar conforme con una respuesta tan escueta e intentó ir más a fondo para sacarle el nombre o la profesión del afortunado. Sin embargo, en ese momento Metzger plantó bandera y prefirió resguardar la identidad de su nuevo compañero, plantándose en su postura con un toque de humor y timidez: “Él no tiene nada que ver con el medio. Me pongo nerviosa, Mirtha”.
Para cerrar el tema con mucha elegancia y dejar en claro que la relación va sobre rieles, la conductora de eltrece aprovechó las cámaras del programa para dedicarle un tierno gesto a su pareja a la distancia. “Le mandamos un beso, él sabe, y yo estoy muy contenta con esto”, concluyó, cerrando un momento súper tierno que se llevó todas las miradas del fin de semana.
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