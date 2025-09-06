Todos los descuentos de Cuenta DNI para septiembre: la sorpresa en carnicerías

Para acceder a estos descuentos, asegúrate de tener la aplicación Cuenta DNI actualizada y realizar el pago en comercios adheridos. Los pagos podrán ser realizados con transferencia a través de código QR o dinero en cuenta.

Además de las promociones mensuales, Cuenta DNI lanza descuentos sorpresa en rubros específicos, ofrece beneficios especiales como entradas para eventos y shows musicales, y continúa ampliando sus funcionalidades. Cabe señalar que la aplicación del Banco Provincia funciona como medio de pago, pero también permite gestionar préstamos y, próximamente, ofrecerá la opción de realizar inversiones desde el celular.