ANSES adelantó pagos de la AUH y anunció una importante novedad
El organismo dio a conocer el cronograma de pagos para cada una de sus prestaciones en septiembre. Los detalles en la nota.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) es uno de los programas más importantes y esenciales que dispone la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES). Esta prestación se encarga de acompañar de manera económica a las madres que no tienen ingresos formales, con un subsidio por cada hijo menor de 18 años o con discapacidad.
Además, el organismo, durante los últimos días, no solo dio a conocer el cronograma de pagos para septiembre, sino que también anunció que cada uno de sus programas tendrán un incremento del 1,9%. Este ajuste es producto de la inflación registrada en julio.
Cuánto paga ANSES por AUH y SUAF en septiembre
Es importante resaltar que ANSES retiene un 20% del monto mensual de la AUH, que se libera al presentar la Libreta con los controles de salud, vacunación y escolaridad. De esta manera y con el ajuste incorporado, este es el dinero final que recibirá cada usuario en el noveno mes del año:
- AUH: $115.066
- AUH con discapacidad: $374.744
- Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) primer tramo: $57.492
- SUAF hijo con discapacidad: $187.195
- Asignación Universal por Embarazo (AUE): $115.066
Quiénes no recibirán el beneficio este mes
- Familias cuyo ingreso total supere el equivalente a dos salarios mínimos.
- Aquellos que no entreguen la Libreta AUH dentro del plazo establecido.
- Personas con empleo formal registrado o monotributistas, excepto monotributo social y trabajadores de casas particulares.
- Extranjeros que no cuenten con al menos dos años de residencia legal en el país.
- Hijos que estén registrados en otro grupo familiar o que tengan más de 18 años sin discapacidad.
Cómo queda el calendario de pagos AUH y SUAF en septiembre
El calendario de pagos que dio a conocer ANSES comenzará el próximo lunes, y se extenderá hasta el 19 de septiembre. Es importante resaltar que cada usuario recibirá el dinero según el último dígito de su Documento Nacional de Identidad (DNI):
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
