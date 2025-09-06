La advertencia de Luis Caputo en la previa a las elecciones en la Provincia: "Vamos a acelerar"

Baby Etchecopar liquidó al Gordo Dan tras el tuit a Luis Juez: "Reverendo hijo de put..."

Habrá que ver qué dice Javier Milei cuando este sábado a la madrugada regrese desde los Estados Unidos; por el momento, no se ha expresado en el terreno donde se siente más cómodo: las redes sociales.

Pero el nuevo escándalo que sacude a su gobierno promete seguir escalando: el Gordo Dan, reconocido tuitero libertario y amigo del Presidente, hizo una repudiable publicación dirigida a Luis Juez que luego borró y horas más tarde volvió a publicar, incluso redoblando su apuesta contra el colectivo de las personas con discapacidad y hasta contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que desacreditó sus dichos.

Nadie, con excepción de las llamadas Fuerzas de Cielo y el propio Milei o Manuel Adorni, hasta ahora, dejó pasar los dichos de Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan: voceros afines al gobierno afirman que hasta Karina Milei llamó a Juez para pedirle disculpas. De modo que se hizo cargo de sus desaforadas huestes.

Tampoco en el mundo periodístico se hicieron los desentendidos: todos los medios y señales se mostraron escandalizados y hasta repudiaron el exabrupto grosero y fascistoide, otro más de quien fue principal promotor de Milei en las redes sociales.

Tampoco Baby Etchecopar, cuya fe libertaria no puede ponerse en duda -al menos hasta no hace mucho tiempo-. En su editorial, el periodista dijo del Gordo Dan que, tras sus dichos, “no podemos seguir un día soportándolo”.

“Si vos pensás que Gordo Dan pertenece a este gobierno, que es uno de la mesa chica de este gobierno, que es uno de los privilegiados de este gobierno y piensa así, no podemos seguir un día más soportándolo”, afirmó el periodista.

Y sostuvo: “No me digan que Gordo Dan no es un nazi porque creo que es un nazi”, agregando que. “No te enojés, Gordo, porque creo que hay una sola palabra con la que se te puede representar: sos un reverendo hijo de puta por meterte con una chica con capacidades diferentes y un padre que sufre”.

“Le pido al presidente Milei, que ahora está paseando, que lo obligue, ya que no la obliga a la hermana, a los Menem, que lo obligue a este Gordo Dan a pedir disculpas”, finalizó Baby en su programa de la señal A24.