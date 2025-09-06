La advertencia de Luis Caputo en la previa a las elecciones en la Provincia: "Vamos a acelerar"
El ministro de Economía anunció en redes sociales que el Gobierno avanzará "con las reformas laboral y tributaria para seguir cambiando el país".
A horas de las elecciones legislativas bonaerenses, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en redes sociales un mensaje para reafirmar la dirección y los planes del Gobierno. A través de su cuenta de X, el funcionario sostuvo: "Solo vamos a acelerar, como quiere la gente. Avanzaremos con las reformas tributaria y laboral para seguir cambiando el país".
El ministro acompañó su declaración con un video que fue ampliamente compartido. En este material, originalmente publicado por otro usuario y luego citado por Caputo, se le escucha decir: "Se hizo campaña prometiendo este cambio. La gente quiere que aceleremos, no que frenemos. Y eso es lo que vamos a hacer".
La cita directa de Caputo subraya el compromiso con la agenda de cambios prometida por La Libertad Avanza durante la campaña, rechazando cualquier sugerencia de que el ritmo de las reformas pueda disminuir.
La elección de Caputo de usar las redes sociales para este anuncio no es casual. Ocurre en un momento de creciente tensión política e incertidumbre en el ámbito electoral.
Baby Etchecopar liquidó al Gordo Dan tras el tuit a Luis Juez: "Reverendo hijo de put..."
Habrá que ver qué dice Javier Milei cuando este sábado a la madrugada regrese desde los Estados Unidos; por el momento, no se ha expresado en el terreno donde se siente más cómodo: las redes sociales.
Pero el nuevo escándalo que sacude a su gobierno promete seguir escalando: el Gordo Dan, reconocido tuitero libertario y amigo del Presidente, hizo una repudiable publicación dirigida a Luis Juez que luego borró y horas más tarde volvió a publicar, incluso redoblando su apuesta contra el colectivo de las personas con discapacidad y hasta contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que desacreditó sus dichos.
Nadie, con excepción de las llamadas Fuerzas de Cielo y el propio Milei o Manuel Adorni, hasta ahora, dejó pasar los dichos de Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan: voceros afines al gobierno afirman que hasta Karina Milei llamó a Juez para pedirle disculpas. De modo que se hizo cargo de sus desaforadas huestes.
Tampoco en el mundo periodístico se hicieron los desentendidos: todos los medios y señales se mostraron escandalizados y hasta repudiaron el exabrupto grosero y fascistoide, otro más de quien fue principal promotor de Milei en las redes sociales.
Tampoco Baby Etchecopar, cuya fe libertaria no puede ponerse en duda -al menos hasta no hace mucho tiempo-. En su editorial, el periodista dijo del Gordo Dan que, tras sus dichos, “no podemos seguir un día soportándolo”.
“Si vos pensás que Gordo Dan pertenece a este gobierno, que es uno de la mesa chica de este gobierno, que es uno de los privilegiados de este gobierno y piensa así, no podemos seguir un día más soportándolo”, afirmó el periodista.
Y sostuvo: “No me digan que Gordo Dan no es un nazi porque creo que es un nazi”, agregando que. “No te enojés, Gordo, porque creo que hay una sola palabra con la que se te puede representar: sos un reverendo hijo de puta por meterte con una chica con capacidades diferentes y un padre que sufre”.
“Le pido al presidente Milei, que ahora está paseando, que lo obligue, ya que no la obliga a la hermana, a los Menem, que lo obligue a este Gordo Dan a pedir disculpas”, finalizó Baby en su programa de la señal A24.
