Alerta meteorológica complica este sábado: advertencias y recomendaciones a la población del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional ya lanzó su pronóstico para lo que será este sábado en diferentes sectores del país. Todos los detalles.
Tras una semana profundamente fría para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya lanzó sus pronósticos para este fin de semana. No obstante, una alerta meteorológica preocupante es la que rige para dos provincias argentinas, alejadas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Alerta meteorológica este sábado para dos provincias:
Tanto La Rioja como Catamarca estarán afectadas en el inicio de este fin de semana por fuertes vientos. De manera más precisa, el SMN detalló que la advertencia aplica a la parte cordillerana de ambas provincias, por lo que los lugareños deberán tomar las precauciones necesarias.
El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.
Recomendaciones del SMN:
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades.
- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Tras el frío polar suben las temperaturas en Buenos Aires: se viene el calor y máximas de casi 30 grados
Luego de varios días con temperaturas muy bajas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con lluvias incluidas, subirán fuerte las marcas térmicas, según informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y habrá jornadas con mucho calor.
Las bajas temperaturas se mantendrán hasta este sábado 6 de septiembre de 2025 en la zona del AMBA, pero a partir del domingo, de a poco, subirán las marcas térmicas, con días que se ubicarán cerca de los 30 grados. No obstante, el calor llegará en la segunda quincena de septiembre, cerca de la primavera, con días con temperaturas mínimas cercanas a los 20 grados y máximas que estarán rondando los 30 grados, dando por finalizado el invierno para adentrarse en la nueva temporada.
