Baby Etchecopar liquidó al Gordo Dan tras el tuit a Luis Juez: "Reverendo hijo de put..."

“Si vos pensás que Gordo Dan pertenece a este gobierno, que es uno de la mesa chica de este gobierno, que es uno de los privilegiados de este gobierno y piensa así, no podemos seguir un día más soportándolo”, afirmó el periodista.

Y sostuvo: “No me digan que Gordo Dan no es un nazi porque creo que es un nazi”, agregando que. “No te enojés, Gordo, porque creo que hay una sola palabra con la que se te puede representar: sos un reverendo hijo de puta por meterte con una chica con capacidades diferentes y un padre que sufre”.

“Le pido al presidente Milei, que ahora está paseando, que lo obligue, ya que no la obliga a la hermana, a los Menem, que lo obligue a este Gordo Dan a pedir disculpas”, finalizó Baby en su programa de la señal A24.

baby etchecopar liquidó a gordo dan