Elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires: cuánto cuesta la multa por no ir a votar este domingo

Quiénes están obligados a votar este domingo en Provincia

Las elecciones legislativas bonaerenses fueron desdobladas de las nacionales, que son el 26 de octubre próximo, así que aquellas personas con ciudadanía argentina, de entre 18 y 70 años, que tengan residencia en la provincia de Buenos Aires tendrán que presentarse DNI en mano en los centros de votación.

Si una persona no puede ir a votar pero tiene justificación entonces cuenta con 60 días de plazo desde el día de la elección, que es el 7 de septiembre, para acreditar ante la Junta Electoral cuál fue el motivo de la ausencia.

Así, para el próximo 6 de noviembre tendrán que estar presentados todos los certificados que acrediten los únicos tres justificativos comprobables: estar a más de 500 km del lugar de votación; tener un problema de salud; haber sufrido un impedimento de "fuerza mayor".

Quienes no justifiquen ni paguen la multa serán incorporados al Registro de Infractores, que implica la inhibición para realizar trámites durante el período de un año en organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "a menos que se abone una multa monetaria que tendrá valor de $ 100", como consta en el sitio oficial de la Dirección Nacional Electoral.