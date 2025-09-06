Un motociclista murió al chocar contra un camión en la Autopista Buenos Aires-La Plata

El motociclista sufrió el impacto cuando, por causas que se investigan, colisionó con uno de los camiones afectados a obras viales de repavimentación en la zona.

Impactante choque y vuelco en pleno centro de La Plata



El viernes por la tarde un accidente de tránsito en el cruce de calles 11 y 46 de La Plata dejó como saldo dos vehículos dañados, pero sin heridos ni detenidos. Los conductores fueron asistidos por personal médico en el lugar, aunque ninguno presentó lesiones que requirieran traslado hospitalario.

Las imágenes tras el accidente son impactantes, ya que uno de los autos quedó totalmente dado vuelta después del impacto.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando un Fiat Mobi que circulaba por calle 11 en sentido descendente fue embestido por una camioneta Nissan que avanzaba por calle 46 en sentido ascendente. Producto del impacto, el Fiat volcó aparatosamente y su conductor logró salir por sus propios medios.

Al lugar llegó personal del Comando de Patrullas junto con una ambulancia del SAME. Los profesionales de la salud revisaron a ambos conductores y determinaron que no presentaban heridas de gravedad, por lo que no fue necesario derivarlos a un centro de salud.