ANSES confirmó quiénes cobran un bono extra en septiembre
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el noveno mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para septiembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de julio, que fue del 1,9%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Monto de las jubilaciones de ANSES en septiembre
El próximo mes los haberes quedarán de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $ 390.277,17. ($ 320.277,17 de haber + $ 70.000 de bono)
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 326.221,74 ($ 256.221,74 de haber + $ 70.000 de bono)
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 294.194,02 ($ 224.194,02 de haber + $ 70.000 de bono)
- Jubilación máxima: $ 2.155.162,17 (sube desde $ 2.114.977,6 en agosto)
A quiénes les corresponden los bonos
El bono de $70.000 se acreditará en su totalidad a los jubilados con haberes de hasta $320.277,17. Quienes perciban entre $320.277,18 y $390.277,16 recibirán un refuerzo proporcional para completar su ingreso hasta los $390.277,17. Este beneficio también alcanzará a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, las pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y las pensiones graciables.
El refuerzo se depositará junto con el haber mensual, siguiendo el cronograma habitual según la terminación del DNI.
Calendario de pagos de septiembre
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
