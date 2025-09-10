Estados Unidos: el video del momento exacto en que Charlie Kirk es baleado ante unas 2.000 personas

El suceso fue condenado por líderes de todo el espectro político, incluyendo al expresidente Donald Trump: "¡Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien ha sido baleado. Un gran tipo de arriba a abajo. ¡DIOS LO BENDIGA!", había publicado el presidente en su red social Truth Social, antes que se conociera la noticia del deceso.

Por su parte, Jason Chaffetz, excongresista de Utah que presenció el ataque, calificó el disparo como "cercano" y lamentó la falta de seguridad en el lugar, a pesar de que Kirk viajaba con su propio equipo de seguridad.

Quién era Charlie Kirk

Charlie Kirk fue un activista político conservador estadounidense, fundador de la organización sin fines de lucro Turning Point USA en 2012, junto con William T. Montgomery. Esta organización promueve los valores conservadores en los campus de institutos, colegios y universidades en los Estados Unidos. También fundó Turning Point Action, una organización hermana dedicada a la promoción política.

charlie kirk hablando (Foto: Trent Nelson/The Salt Lake Tribune via REUTERS)

Kirk fue una figura influyente entre los jóvenes conservadores y un aliado clave de Donald Trump. Además, fue un comentarista político, escritor y presentador del pódcast "The Charlie Kirk Show". En 2018, la revista Forbes lo incluyó en su lista "30 Under 30" en la categoría de ley y política.