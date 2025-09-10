Estados Unidos: el video del momento exacto en que Charlie Kirk es baleado ante unas 2.000 personas
El activista se encontraba brindado una charla en la Universidad del Valle, en el estado de Utah, cuando fue sorprendido por el impacto de una bala. CONTENIDO SENSIBLE.
Tras la muerte de Charlie Kirk a causa de un disparo en su cuello, comenzaron a circular más videos en las redes sociales del momento en que el comentarista y activista de derecha aliado a Donald Trump fue atacado mientras brindaba una charla en la Universidad del Valle, en el estado de Utah, de Estados Unidos.
El líder de Turning Point USA se encontraba hablando para unas 2.000 personas en un predio al aire libre, cuando de repente fue sorprendido por el impacto de una bala en su cuello. Inmediatamente, comenzó a brotar la sangre y el público presente empezó a dar gritos de asombro y pánico.
Este evento era parte de un debate organizado por la entidad sin fines de lucro de Kirk, una cita que ya había generado polémica en la Universidad. Una petición en línea para cancelarlo había superado las 1.000 firmas, aunque las autoridades universitarias habían optado por mantenerlo en aras de la libertad de expresión, amparada en la Primera Enmienda.
El suceso fue condenado por líderes de todo el espectro político, incluyendo al expresidente Donald Trump: "¡Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien ha sido baleado. Un gran tipo de arriba a abajo. ¡DIOS LO BENDIGA!", había publicado el presidente en su red social Truth Social, antes que se conociera la noticia del deceso.
Por su parte, Jason Chaffetz, excongresista de Utah que presenció el ataque, calificó el disparo como "cercano" y lamentó la falta de seguridad en el lugar, a pesar de que Kirk viajaba con su propio equipo de seguridad.
Quién era Charlie Kirk
Charlie Kirk fue un activista político conservador estadounidense, fundador de la organización sin fines de lucro Turning Point USA en 2012, junto con William T. Montgomery. Esta organización promueve los valores conservadores en los campus de institutos, colegios y universidades en los Estados Unidos. También fundó Turning Point Action, una organización hermana dedicada a la promoción política.
Kirk fue una figura influyente entre los jóvenes conservadores y un aliado clave de Donald Trump. Además, fue un comentarista político, escritor y presentador del pódcast "The Charlie Kirk Show". En 2018, la revista Forbes lo incluyó en su lista "30 Under 30" en la categoría de ley y política.
