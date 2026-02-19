Un director de una aplicación de mandados defendió que los repartidores no sean empleados, pero él sí lo es

En medio del debate por la Reforma Laboral que el gobierno impulsa sobre el trabajo en plataformas digitales, un director de Rappi generó fuertes críticas por sus declaraciones respecto a la relación de dependencia de los repartidores. Gabriel Buenos, director de políticas públicas de la empresa, aseguró en una entrevista con Ariel Lijalad que los trabajadores de la plataforma “no tienen exclusividad de conexión” y que la compañía “considera que no se configura una relación de dependencia porque es el repartidor el que elige conectarse a la plataforma”. Según Buenos, los trabajadores de apps como Rappi “típicamente alternan entre varias plataformas”, reforzando la idea de que su vínculo con la empresa no se ajusta a las normas tradicionales de empleo.