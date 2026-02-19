Trabajadores de Fate cortan la Panamericana en medio del paro de la CGT

El conflicto se produce apenas un día después de que el Ministerio de Capital Humano dictara la conciliación obligatoria por 15 días, con el objetivo de encauzar la situación y abrir una instancia de negociación entre las partes.

La movilización se enmarca además en el paro nacional convocado por la CGT en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y que hoy se debate en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el conflicto en Fate se convirtió en uno de los focos más visibles de la jornada, con impacto directo en el tránsito y en la agenda política.