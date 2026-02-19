Comunicado de la CGT a 12 horas de iniciado el paro general: "Respuesta colectiva"

Sola remarcó además que la decisión de los trabajadores refleja un respaldo claro a las resoluciones adoptadas por las organizaciones sindicales y subrayó que la protesta comenzó a sentirse incluso antes del inicio formal de la jornada de paro.

Protestas contra la Reforma laboral

Reforma laboral

El gobierno de Javier Milei está confiado en que este jueves logrará convertir en ley su polémica reforma laboral. El debate en Diputados comenzará a las 14 y el oficialismo está entusiasmado con la posibilidad de contar con los votos necesarios para sacar la ley adelante. Para ello tuvo que recular antes y eliminar el polémico Artículo 44 que castigaba con una rebaja salarial a los trabajadores que, por ejemplo, se enfermaran de cáncer y tuvieran que faltar a su trabajo para seguir un tratamiento.

El oficialismo llega con una mayoría construida para aprobar la iniciativa en medio de un paro general anunciado por la CGT. La eliminación del Artículo 44 que exigieron los aliados de la Casa Rosada obligará que, de aprobarse el proyecto tal como se prevé, el texto deba tratarse nuevamente en la Cámara alta pero sólo para ratificar el proyecto original o bien el procedente de Diputados.

Paro general en la Ciudad de Buenos Aires contra la Reforma Laboral Paro general en la Ciudad de Buenos Aires contra la Reforma Laboral

La confianza en la Rosada es tal que ya hubo convocatoria para el Senado para el viernes 20 a las 10, en caso de que se apruebe la iniciativa.

El principal desafío del oficialismo es alcanzar el quórum, que confía tener pero de forma ajustada. El contexto de inactividad de transporte no abona a su optimismo, pero cuentan con la presencia de los bloques que lo respaldan en el proyecto: el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y aliados provinciales de Tucumán, San Juan y Neuquén.

Una duda aparece en Innovación Federal (compuesto por los oficialismos de Salta y Misiones) que acompañaron la convocatoria pero no el dictamen de mayoría (que contó con 44 firmas): desde la bancada apuntaron al artículo del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que se financiará con la famosa plata de los jubilados y que servirá para costear el despido de trabajadores.

"La única pelea de mañana es el quorum", remarcaron a Ámbito desde Unión por la Patria, donde se mostraron poco optimistas sobre la posibilidad de generar un nuevo rechazo en caso de que la sesión inicie.

En Provincias Unidas, otro de los bloques con dudas para respaldar el proyecto, consideran que el cambio aceptado por el Gobierno sobre el artículo de las licencias por enfermedad abre la oportunidad a nuevas reformas a la redacción original. Anhelan introducir reglamentaciones sobre las licencias parentales remover los apartados que modifican los estatutos, el financiamiento del cine y el trabajo en cárceles.

Claves de la reforma laboral

El proyecto de reforma laboral oficialista establece:

Banco de horas: se reemplazan los pagos por horas extras por un sistema para compensar jornadas extensas con otras más breves o días de franco. Se respetarán descansos mínimos obligatorios: 12 horas entre jornadas y 35 horas de descanso semanal.

se reemplazan los pagos por horas extras por un sistema para compensar jornadas extensas con otras más breves o días de franco. Se respetarán descansos mínimos obligatorios: 12 horas entre jornadas y 35 horas de descanso semanal. Indemnizaciones: se modifica el actual sistema, estableciendo compensaciones sujetadas a la inflación (con un 3% de plus anual, reemplazando el actual esquema en la que la actualización la establecía el juez interviniente) y excluyendo los aportes correspondientes al aguinaldo, las vacaciones y otros agregados.

se modifica el actual sistema, estableciendo compensaciones sujetadas a la inflación (con un 3% de plus anual, reemplazando el actual esquema en la que la actualización la establecía el juez interviniente) y excluyendo los aportes correspondientes al aguinaldo, las vacaciones y otros agregados. Fondo de Asistencia Laboral (FAL) : se establece un esquema compuesto por el 3% del salario de los trabajadores a una cuenta de inversiones que sería utilizada para el pago de indemnizaciones. Las grandes empresas deberán aportar el 1% (que puede ampliarse a 1,5%) y las pymes el 2,5% (que puede llegar al 3%). El empleador deberá afrontar la diferencia cuando el fondo no alcance para pagar el total de la indemnización.

: se establece un esquema compuesto por el 3% del salario de los trabajadores a una cuenta de inversiones que sería utilizada para el pago de indemnizaciones. Las grandes empresas deberán aportar el 1% (que puede ampliarse a 1,5%) y las pymes el 2,5% (que puede llegar al 3%). El empleador deberá afrontar la diferencia cuando el fondo no alcance para pagar el total de la indemnización. Salarios: se promueven pagos por mérito y productividad en detrimento de las negociaciones colectivas del salario básico. Los sueldos podrán ser en pesos o moneda extranjera, pero también por especie.

se promueven pagos por mérito y productividad en detrimento de las negociaciones colectivas del salario básico. Los sueldos podrán ser en pesos o moneda extranjera, pero también por especie. Vacaciones : el proyecto permite que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días. Al menos cada 3 años, y en caso de vacaciones rotativas, los trabajadores deben tener su receso en el período de verano.

: el proyecto permite que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días. Al menos cada 3 años, y en caso de vacaciones rotativas, los trabajadores deben tener su receso en el período de verano. Servicios esenciales: se incorpora las telecomunicaciones, hospitales, recolección de residuos, la aeronáutica comercial, el control de tráfico portuario, los servicios aduaneros y migratorios y la educación en todos sus niveles (salvo universitario) que deben garantizar al menos un prestación del 75% de su funcionamiento normal.