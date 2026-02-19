En pleno paro nacional en la Argentina, Javier Milei cantó un tema de Elvis en Estados Unidos

Mientras la Argentina está sumida en un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la Reforma Laboral que se debate en el Congreso, Javier Milei estuvo en Washington DC para participar de la primera reunión de la Junta por la Paz, el nuevo grupo liderado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde se lo vio por demás distendido y hasta cantando una canción de Elvis.