Un nuevo monto de la Tarjeta Alimentar llega en octubre

¿Aumenta la Tarjeta Alimentar?

El beneficio está dirigido a sectores específicos que necesitan ayuda para poder garantizar la alimentación de los más chicos. Entonces los grupos que reciben la Tarjeta Alimentar son:

Madres o padres que cobran la AUH por hijos de hasta 14 años.

Personas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).

Familias con hijos con discapacidad sin límite de edad, titulares de AUH.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) para madres con siete hijos o más.

Aunque los valores están desde junio de 2024, en septiembre 2025 los montos de este beneficio son:

Un hijo o embarazo: $52.250

$52.250 Dos hijos: $81.936

$81.936 Tres o más hijos: $108.062

El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria asociada a la AUH, AUE o PNC, y se puede usar con la tarjeta de débito o retirarse por cajero automático.