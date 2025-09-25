Un nuevo monto de la Tarjeta Alimentar llega en octubre
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el noveno mes del año.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de septiembre y se conocen los montos de las jubilaciones para el noveno mes del año.
El Decreto de Movilidad Jubilatoria impulsado el año pasado establece que las prestaciones de ANSES se actualizan mensualmente en proporción al dato inflacionario registrado dos meses antes.
El aumento, del 1,9%, impactará en los ingresos máximos permitidos para cobrar el beneficio y actualizará también los montos de las principales asignaciones que perciben trabajadores formales, monotributistas, jubilados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, entre otros grupos.
Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025
La Asignación Universal por Hijo (AUH) sigue siendo hasta hoy en día una de las prestaciones fundamentales de ANSES. En septiembre los importes a cobrar son:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.065. De ese total, ANSES retiene un 20% hasta que se presente la Libreta AUH. Por ende, el monto que efectivamente cobran las familias va ser de $92.052 por hijo.
- AUH por Hijo con Discapacidad: Van a cobrar $374.744.
- Asignación por Embarazo para Protección Social: Van a cobrar $115.065.
¿Aumenta la Tarjeta Alimentar?
El beneficio está dirigido a sectores específicos que necesitan ayuda para poder garantizar la alimentación de los más chicos. Entonces los grupos que reciben la Tarjeta Alimentar son:
- Madres o padres que cobran la AUH por hijos de hasta 14 años.
- Personas que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).
- Familias con hijos con discapacidad sin límite de edad, titulares de AUH.
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) para madres con siete hijos o más.
Aunque los valores están desde junio de 2024, en septiembre 2025 los montos de este beneficio son:
- Un hijo o embarazo: $52.250
- Dos hijos: $81.936
- Tres o más hijos: $108.062
El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria asociada a la AUH, AUE o PNC, y se puede usar con la tarjeta de débito o retirarse por cajero automático.
