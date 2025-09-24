La nueva ayuda de ANSES que muchos no saben cómo pedir
El organismo anunció este extra junto con el calendario de pagos de septiembre. Conocé todos los detalles en la nota.
Durante los últimos días de agosto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer una serie de noticias importantes y muy esperadas por los beneficiarios, como el incremento del 1,9% de cada prestación y el cronograma de pagos para septiembre. Aunque también anunció un extra para un selecto grupo de grupo de usuarios.
A este bono extra, que se otorga solo durante el noveno mes del año por el momento, pueden acceder aquellos que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sin embargo, para hacerlo deben prestar una serie de documentos importantes y se solicita vía online.
De qué se trata la Libreta AUH
La Libreta AUH es un formulario que todos los titulares deben presentar periódicamente para conservar el beneficio y acceder al 20% retenido. Deben estar asentados la regularidad escolar del menor a cargo, controles de salud y el calendario de vacunación debe estar al día.
Con esta medida, el estado se asegura y comprueba que el menor accede a sus derechos básicos como niño y que, en efecto, la ayuda económica que recibe la familia es destinada al bienestar del infante.
Cómo tramitar la Libreta AUH
- Entrar al sitio web oficial de ANSES o utilizar la aplicación móvil.
- Ir a la sección destinada a "Hijos" y luego buscar el apartado "Libreta AUH".
- Descargar el formulario o pedirlo directamente desde la plataforma.
- Completar el documento en la escuela o en el centro de salud correspondiente.
- Subir una imagen del formulario firmado, asegurándose que esté en formato JPG.
