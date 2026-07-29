Un repartidor necesita completar casi 150 entregas al mes para no ser pobre

El mercado inmobiliario presiona especialmente: cubrir el alquiler de un monoambiente en la Ciudad demanda 177 pedidos mensuales -más de 6 entregas diarias-, mientras que un alquiler promedio de 1 a 3 ambientes exige 250 pedidos -más de 9 pedidos por día-.

10 datos claves sobre los trabajadores de aplicación

El pedido promedio es de $3.165,2 (sin propina), según los valores reportados por PedidosYa y Rappi.

Para alcanzar el ingreso promedio individual en Argentina hacen falta 320 pedidos.

Un hogar individual sin alquiler necesita 147 pedidos para no ser pobre.

La canasta básica alimentaria (CBA) individual se cubre con 67 pedidos.

Criar a un bebé según la canasta de crianza requiere 156 pedidos.

El alquiler promedio en CABA equivale a 250 pedidos.

Para llegar al Salario Mínimo Vital y Móvil hacen falta 111 pedidos.

El costo de monotributo A se cubre con 13 pedidos.

Un tanque de nafta (3,5 L) equivale a 2 pedidos.

Sobre el empleo y los salarios en Argentina

El crecimiento del delivery tampoco puede separarse del mercado laboral. En el primer trimestre de 2026, la desocupación alcanzó el 7,8%, frente al 7,5% del trimestre anterior, mientras la subocupación llegó al 11,1%. De este modo, la dificultad para acceder a un puesto formal convive con un número creciente de personas que trabajan menos horas de las que necesitan.

A su vez, un procesamiento del IIEP UBA-Conicet sobre la Encuesta Permanente de Hogares ubicó la informalidad en el 44,2% de los ocupados durante el primer trimestre, dos puntos por encima del año anterior. En otras palabras, más de cuatro de cada diez trabajadores desarrollan actividades sin la cobertura completa de las normas laborales, impositivas o de la seguridad social.

En este escenario, las aplicaciones ofrecen una entrada rápida y la posibilidad de sumar ingresos sin atravesar un proceso tradicional de contratación. Sin embargo, investigaciones del Conicet muestran que esa flexibilidad convive con incertidumbre, gestión algorítmica y dificultades para reconocer a las plataformas como empleadoras, aun cuando estas intervienen sobre la organización del proceso de trabajo.

Así, el delivery funciona como refugio ante la falta de empleo o la insuficiencia salarial, pero también absorbe trabajadores sin garantizarles una referencia colectiva para actualizar sus ingresos. El repartidor queda en la intersección de ambos problemas. Reduce la desocupación visible, aunque dentro de un universo de informalidad que le traslada buena parte de los costos, la incertidumbre y los riesgos de la actividad.