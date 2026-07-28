Asignación por Matrimonio de ANSES: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos
ANSES ofrece la Asignación por Matrimonio para parejas que formalizaron su unión y permite que ambos cónyuges la soliciten si cumplen las condiciones establecidas.
Dentro del calendario de beneficios de ANSES, durante julio de 2026 continúa vigente la Asignación por Matrimonio, una prestación económica destinada a las parejas que hayan registrado oficialmente su unión y cumplan con los requisitos establecidos por el organismo.
La Asignación por Matrimonio consiste en un pago único que busca brindar acompañamiento a trabajadores y titulares de determinadas prestaciones en una etapa importante de su vida familiar. El beneficio puede ser solicitado por ambos integrantes de la pareja, siempre que estén incluidos dentro del Régimen de Asignaciones Familiares correspondiente.
El trámite para acceder a esta ayuda económica es totalmente gratuito y puede realizarse a través de la página web de ANSES o de manera presencial en una de sus oficinas.
La solicitud debe efectuarse dentro de un período específico: desde los dos meses posteriores a la celebración del matrimonio y hasta un plazo máximo de dos años. Una vez superado ese tiempo, la Asignación por Matrimonio ya no podrá ser gestionada.
Quiénes pueden acceder a la Asignación por Matrimonio y sus requisitos
La Asignación por Matrimonio de ANSES está dirigida a determinados sectores que forman parte del sistema de Asignaciones Familiares. Pueden acceder al beneficio los siguientes grupos:
- Trabajadores en relación de dependencia incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
- Personas que reciben la Prestación por Desempleo.
- Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
- Trabajadores temporarios o de temporada.
- Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
Para poder cobrar esta prestación, las parejas deben cumplir una serie de requisitos establecidos por ANSES. Entre las principales condiciones se encuentran:
- El matrimonio debe estar registrado y actualizado en la base de datos de ANSES.
- La solicitud tiene que realizarse entre los dos meses y los dos años posteriores a la fecha de celebración del matrimonio.
- Los ingresos del grupo familiar deben mantenerse dentro de los límites vigentes al momento del enlace. Para julio de 2026, el ingreso total del hogar no puede superar los $6.069.688, mientras que el salario individual de cada integrante no debe exceder los $3.034.844.
- En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, es necesario contar con una antigüedad laboral mínima y continua de seis meses al momento de contraer matrimonio.
Cómo pedir la Asignación Familiar por Matrimonio y el paso a paso del trámite
Al igual que sucede con otras prestaciones de ANSES, la Asignación por Matrimonio se actualiza de manera mensual según la evolución del índice de inflación informado por el INDEC.
En julio de 2026, el beneficio recibió una suba del 2,15%. De esta forma, las parejas que cumplan con las condiciones establecidas, presenten la documentación correspondiente y realicen el trámite dentro del período habilitado podrán acceder a un pago de $129.209 por cada cónyuge que cumpla con los requisitos. El valor continuará modificándose en los meses siguientes de acuerdo con el esquema de movilidad aplicado por ANSES.
Respecto al calendario de cobro, esta prestación funciona de manera diferente a otras asignaciones del organismo previsional: no se organiza según el último número del DNI del beneficiario.
El pago se efectúa dentro de las fechas generales establecidas para las distintas terminaciones de documento durante cada quincena. La fecha exacta puede revisarse en el Calendario de Pagos de ANSES disponible en el sitio oficial.
Antes de autorizar el beneficio, ANSES analiza la información declarada por los solicitantes. Por este motivo, es recomendable verificar que los datos personales y familiares estén correctamente actualizados antes de iniciar la gestión.
La Asignación por Matrimonio puede solicitarse mediante dos alternativas:
- De manera presencial en una oficina de ANSES, solicitando previamente un turno y presentando la documentación requerida.
- De forma online a través de la plataforma Atención Virtual de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y adjuntando los documentos correspondientes de ambos integrantes de la pareja.
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