Asignación por Matrimonio de ANSES: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

Trabajadores en relación de dependencia incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) .

incluidos en el . Personas que reciben la Prestación por Desempleo .

. Beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) .

. Trabajadores temporarios o de temporada .

. Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Para poder cobrar esta prestación, las parejas deben cumplir una serie de requisitos establecidos por ANSES. Entre las principales condiciones se encuentran:

El matrimonio debe estar registrado y actualizado en la base de datos de ANSES .

. La solicitud tiene que realizarse entre los dos meses y los dos años posteriores a la fecha de celebración del matrimonio .

. Los ingresos del grupo familiar deben mantenerse dentro de los límites vigentes al momento del enlace. Para julio de 2026, el ingreso total del hogar no puede superar los $6.069.688 , mientras que el salario individual de cada integrante no debe exceder los $3.034.844 .

, mientras que el salario individual de cada integrante no debe exceder los . En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, es necesario contar con una antigüedad laboral mínima y continua de seis meses al momento de contraer matrimonio.

Cómo pedir la Asignación Familiar por Matrimonio y el paso a paso del trámite

Al igual que sucede con otras prestaciones de ANSES, la Asignación por Matrimonio se actualiza de manera mensual según la evolución del índice de inflación informado por el INDEC.

En julio de 2026, el beneficio recibió una suba del 2,15%. De esta forma, las parejas que cumplan con las condiciones establecidas, presenten la documentación correspondiente y realicen el trámite dentro del período habilitado podrán acceder a un pago de $129.209 por cada cónyuge que cumpla con los requisitos. El valor continuará modificándose en los meses siguientes de acuerdo con el esquema de movilidad aplicado por ANSES.

Respecto al calendario de cobro, esta prestación funciona de manera diferente a otras asignaciones del organismo previsional: no se organiza según el último número del DNI del beneficiario.

El pago se efectúa dentro de las fechas generales establecidas para las distintas terminaciones de documento durante cada quincena. La fecha exacta puede revisarse en el Calendario de Pagos de ANSES disponible en el sitio oficial.

Antes de autorizar el beneficio, ANSES analiza la información declarada por los solicitantes. Por este motivo, es recomendable verificar que los datos personales y familiares estén correctamente actualizados antes de iniciar la gestión.

La Asignación por Matrimonio puede solicitarse mediante dos alternativas: