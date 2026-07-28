Salieron a la luz los posteos de Lucía Sosa tras las muertes de sus hijas: "Mamá hizo justicia"
La mujer perdió en 2013 a Candela, de cinco meses, y en 2016 a Yazmín, de casi un año. Estuvo presa por el segundo caso, y en 2026 la volvieron a arrestar.
Las alarmas sobre Lucía Sosa estaban vigentes desde hacía tiempo, pero no fue sino hasta julio de 2026, cuando quedó detenida en Villa Gesell en conexión con la muerte de su hija de dos años, Isabella, que volvieron a salir a la luz detalles de su pasado.
Por ejemplo, la semana pasada se trascendió que Sosa, de 44 años, fue diagnosticada con el Síndrome de Munchausen por poderes, un trastorno por el cual una persona adulta inventa o provoca síntomas en menores de edad a su cargo.
El diagnóstico fue emitido por médicos del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata debido a la muerte de otra de las hijas de Sosa, Yazmín, quien falleció a los 11 meses por una bronquiolitis.
La muerte de Yazmín provocó una investigación judicial en la que Sosa y su entonces pareja y padre de la nena, Héctor Picart, estuvieron prófugos y luego detenidos durante dos años hasta que los liberaron.
"Yazmín, hoy puedo decir que puedas descansar en paz, hija, mamá hizo justicia", escribió Sosa en Facebook el 24 de agosto de 2018, cuando la Justicia bonaerense dio por concluida la causa en su contra.
Sosa también lamentó la pérdida de su hija Candela, quien falleció en 2013 a los seis meses.
"Candela Milagros, te voy por siempre, mi muñequita amada, estás por siempre en mi corazón. Fuiste lo mejor que me pasó en la vida y tengo los mejores recuerdos tuyos. Tu sonrisa. Daría mi vida por poder tener entre mis brazos de vuelta, pero es imposible porque ya no estás. Te me arrebataron de mis manos, me sacaron un pedacito de cielo y parte de mi alma. No sabes cuánto te extraño y siempre te tengo presente a cada momento, y vamos a hacer justicia por vos para que nunca más haya una muerte más y que paguen los que te quitaron la vida, mi princecita", escribió la mujer.
Durante todos esos vaivenes emocionales y judiciales la mujer usó sus redes sociales para despedir a sus hijas y pedir que le devolvieran a sus hijos mayores cuando le quitaron la custodia a raíz de la muerte de una de las nenas.
Uno de los hijos de Sosa declaró públicamente cómo era vivir con ella y relató instancias de maltrato infantil que quedaron en línea con lo descrito esta semana por Picart, que recordó que cuando él dejaba a su pareja con sus hijos, "los nenes siempre terminaban internados".
Este martes Sosa se negó a declarar ante el fiscal Juan Pablo Calderón, de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 6 de Villa Gesell, que la investiga por supuesto abandono de persona seguido de muerte.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario