Kristalina Georgieva dijo que la pobreza bajó al 20% en Argentina

El fuerte respaldo del FMI y los datos sobre la pobreza

VIDEO Kristalina Georgieva junto a Luis Caputopic.twitter.com/7WmMIem7te — minutouno (@minutounocom) July 27, 2026

Durante su presentación ante los medios de comunicación, la titular del FMI analizó los resultados de las medidas implementadas por el oficialismo y puso el foco en el impacto social positivo de la desaceleración inflacionaria. "Cuando la inflación baja, que es una presión para todos y para los pobres especialmente, lo vemos en el nivel de pobreza que se ha reducido del 50 al 20 por ciento", remarcó con optimismo.