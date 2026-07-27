Kristalina Georgieva dijo que la pobreza bajó al 20% en Argentina
La directora del FMI, Kristalina Georgieva, destacó el plan de Luis Caputo y celebró que la pobreza se redujo del 50 al 20 por ciento en el país.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, brindó una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía junto a Luis Caputo. En su discurso, la funcionaria elogió la solidez del programa económico del Gobierno y destacó especialmente la fuerte caída de la pobreza a nivel nacional.
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El fuerte respaldo del FMI y los datos sobre la pobreza
Durante su presentación ante los medios de comunicación, la titular del FMI analizó los resultados de las medidas implementadas por el oficialismo y puso el foco en el impacto social positivo de la desaceleración inflacionaria. "Cuando la inflación baja, que es una presión para todos y para los pobres especialmente, lo vemos en el nivel de pobreza que se ha reducido del 50 al 20 por ciento", remarcó con optimismo.
En la misma línea, la funcionaria internacional detalló otros puntos clave de la recuperación financiera que atraviesa la Argentina:
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Confianza renovada: Aseguró que "la confianza del mercado ha regresado" gracias al rumbo trazado.
Acumulación de reservas: Proyectó que el Banco Central logrará "fortalecer las reservas de acá en adelante" y alentó al equipo económico a que "sigan comprando".
El desafío de los cambios: Reconoció que "la transformación económica es difícil", pero aclaró que los éxitos alcanzados llenan de confianza al organismo.
Finalmente, el encuentro liderado por Kristalina Georgieva y el ministro Luis Caputo abordó las inquietudes sobre los posibles ruidos financieros que podría generar el inminente proceso de las elecciones presidenciales, reafirmando el apoyo institucional al modelo vigente.
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