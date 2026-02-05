Uno por uno, los puntos clave del acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos

tuit quirno acuerdo con eeuu

Las claves del acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos

Los puntos clave del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre la Argentina y los Estados Unidos son los siguientes:

Aranceles

Nuestro país otorgará acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos y vehículos.

En contrapartida, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico.

Barreras no arancelarias

La administración Trump aseguró que la Argentina seguirá eliminando barreras no arancelarias, comprometiéndose a no exigir formalidades consulares para las importaciones y eliminando gradualmente el impuesto estadístico a los productos norteamericanos.

Mercados agrícolas

Con el acuerdo, nuestro país abre su mercado al ganado bovino vivo estadounidense, se compromete a permitir el acceso al mercado de las aves de corral en el plazo de un año y no restringirá el acceso al mercado de los productos que utilizan ciertas denominaciones para quesos y carnes.

También se simplificarán los procesos de registro de productos para la carne vacuna, los productos cárnicos, las vísceras y los productos porcinos estadounidenses, y no exigirá el registro de instalaciones para las importaciones de productos lácteos de ese país.

Otras cuestiones incorporadas al acuerdo comercial

El acuerdo que ahora debe ratificar el Congreso prevé también inversiones en minerales críticos y cooperación para la estabilización del mercado mundial de soja, al tiempo que evita distorsiones de empresas estatales y subvenciones industriales que afecten el comercio bilateral

Prevé respetar normas ambientales en el sector forestal, el comercio de minerales críticos y la pesca y la prohibición de las importaciones desde países que no respeten normas laborales ni prácticas mercantiles.

Asimismo, la Argentina se compromete a facilitar el comercio digital con los Estados Unidos, reconociendo a este último como jurisdicción adecuada, conforme a la legislación argentina, para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los datos personales, y absteniéndose de discriminar a los servicios o productos digitales estadounidenses.