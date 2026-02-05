Uno por uno, los puntos clave del acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos
Próximamente, el Congreso debatirá el acuerdo comercial anunciado el año pasado y firmado por las partes en las últimas horas. La administración Trump parece haber impuesto su política proteccionista para combinarla con la aperturista de Javier Milei.
Como se informó, el canciller Pablo Quirno por nuestro país y el titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, firmaron este jueves el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre ambas naciones.
Del acto formal también participaron el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Luis Kreckler, jefe negociador del acuerdo, entre otros funcionarios que viajaron a la capital estadounidense.
No obstante, el texto del acuerdo será girado en las próximas horas al Congreso Nacional, según informó el Poder Ejecutivo, para su tratamiento, por lo que desde el oficialismo se apeló a la "responsabilidad" de los legisladores para aprobarlo.
Según se había afirmado a finales del año pasado, cuando Javier Milei y Donald Trump hicieron el anuncio, el pacto binacional servirá para "promover un crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación", lo que hipotéticamente beneficiará a la Argentina.
Sin embargo, a primera lectura del texto, el acuerdo bilateral parece tener mayores beneficios para el país del norte, cuyas políticas contrastan con las del nuestro: mientras la gestión libertaria abre el mercado nacional a los productos extranjeros casi sin restricciones, la administración republicana impone medidas proteccionistas para su economía.
Las claves del acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos
Los puntos clave del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre la Argentina y los Estados Unidos son los siguientes:
Aranceles
Nuestro país otorgará acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos y vehículos.
En contrapartida, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico.
Barreras no arancelarias
La administración Trump aseguró que la Argentina seguirá eliminando barreras no arancelarias, comprometiéndose a no exigir formalidades consulares para las importaciones y eliminando gradualmente el impuesto estadístico a los productos norteamericanos.
Mercados agrícolas
Con el acuerdo, nuestro país abre su mercado al ganado bovino vivo estadounidense, se compromete a permitir el acceso al mercado de las aves de corral en el plazo de un año y no restringirá el acceso al mercado de los productos que utilizan ciertas denominaciones para quesos y carnes.
También se simplificarán los procesos de registro de productos para la carne vacuna, los productos cárnicos, las vísceras y los productos porcinos estadounidenses, y no exigirá el registro de instalaciones para las importaciones de productos lácteos de ese país.
Otras cuestiones incorporadas al acuerdo comercial
El acuerdo que ahora debe ratificar el Congreso prevé también inversiones en minerales críticos y cooperación para la estabilización del mercado mundial de soja, al tiempo que evita distorsiones de empresas estatales y subvenciones industriales que afecten el comercio bilateral
Prevé respetar normas ambientales en el sector forestal, el comercio de minerales críticos y la pesca y la prohibición de las importaciones desde países que no respeten normas laborales ni prácticas mercantiles.
Asimismo, la Argentina se compromete a facilitar el comercio digital con los Estados Unidos, reconociendo a este último como jurisdicción adecuada, conforme a la legislación argentina, para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los datos personales, y absteniéndose de discriminar a los servicios o productos digitales estadounidenses.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario