Un periodista ya desmintió a la Oficina de Respuesta Oficial: "La información es real"

Sin embargo, el periodista Bernardo Martín Vázquez, quien firmó la nota, también desmintió a la Oficina. "Ratifico mi nota. La demora fue confirmada por fuentes del Ministerio consultadas por Clarín. Las transferencias que se hicieron por 72.000 millones de pesos son reales, puede chequearse en la página Presupuesto Abierto. La información de Clarín, firmada por mí, es Real", sentenció.

oficina respuesta

"Pidieron actualizar el título. Se hizo, como gesto. Se mantuvo la nota, que tiene info chequeada con el propio Gobierno. Pero eso la Oficina de Respuesta Oficial eligió no contarlo", lamentó el periodista en otra publicación.