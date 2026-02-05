Un periodista ya desmintió a la Oficina de Respuesta Oficial: "La información es real"
La primera intervención del nuevo espacio estatal del Gobierno de Javier Milei terminó con el medio y el periodista ratificando la noticia.
El Gobierno Nacional anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, que ya protagonizó el primer cruce con un medio y un periodista, que no tardó en salir a desmentir a este nuevo espacio estatal, que ya genera polémica en el mundo político y mediático
Según su propia definición pública, esta oficina fue creado para “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”, bajo la premisa de que “solo ‘informar’ no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”.
El primer mensaje de la ORORA fue contra una nota de Clarín titulada "Se demora el cambio de vouchers por planes sociales", que el nuevo ente calificó de "falso" y de "burda operación".
"La nota de Clarín contradice su propio título. No hay ninguna 'demora': el programa Volver al Trabajo (VAT) tiene vigencia hasta abril y los fondos fueron transferidos para garantizar las prestaciones hasta esa fecha. El programa se encuentra activo y financiado", indicaron desde el Gobierno.
El medio hizo una aclaración al explicar que "Clarín había actualizado el título de la nota varios minutos antes de la publicación de la Oficina de Respuesta Oficial" y que "pese a la actualización, compartieron el mensaje contra una publicación desactualizada de X".
Sin embargo, el periodista Bernardo Martín Vázquez, quien firmó la nota, también desmintió a la Oficina. "Ratifico mi nota. La demora fue confirmada por fuentes del Ministerio consultadas por Clarín. Las transferencias que se hicieron por 72.000 millones de pesos son reales, puede chequearse en la página Presupuesto Abierto. La información de Clarín, firmada por mí, es Real", sentenció.
"Pidieron actualizar el título. Se hizo, como gesto. Se mantuvo la nota, que tiene info chequeada con el propio Gobierno. Pero eso la Oficina de Respuesta Oficial eligió no contarlo", lamentó el periodista en otra publicación.
