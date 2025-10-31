Alarma por la desaparición de Zulma Lobato: su mánager asegura que fue retirada de su casa

A esta situación se suman otros gastos fijos de servicios, lo que hace prácticamente imposible que pueda mantenerse sola. La actriz vive con su perrita caniche toy de 12 años, a quien describe como su familia, y confesó que necesita apoyo económico para poder afrontar la situación.

A la dificultad económica se suma un grave problema de salud: Zulma perdió la visión de su ojo derecho tras un violento robo ocurrido a la salida de un cajero, cuando un delincuente la roció con gas pimienta. La operación para recuperar la vista tiene un costo de cinco millones de pesos, cifra que la artista no puede cubrir sola.