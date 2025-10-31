Alarma por la desaparición de Zulma Lobato: su mánager asegura que fue retirada de su casa
Presuntos médicos y policías habrían ingresado al domicilio de la mediática en Munro y se la llevaron. Su entorno teme por su bienestar.
La situación de Zulma Lobato mantiene en vilo a su entorno y al público tras la desaparición reportada este jueves en su domicilio de Munro. Según confirmó su representante Lautaro Reyes a TN Show, la mediática fue retirada por la fuerza por un grupo de personas que, según el relato, parecían ser médicos y policías.
En medio de la incertidumbre, lograron comunicarse con ella en lo que sería su última llamada antes de que su teléfono se quedara sin batería, lo que aumentó la preocupación sobre su paradero y estado de salud. Reyes relató detalles escalofriantes del episodio: “La sacaron de su casa seis patovicas, la medicaron de prepo y le pusieron pañales. Además, le advirtieron que no debía regresar a su domicilio. Es una película de terror”.
La mediática, según su representante, había alertado que los individuos que ingresaron parecían disfrazados y su intención era trasladarla, presuntamente, a un centro psiquiátrico. El mánager expresó su incredulidad ante la situación y el trato recibido: “¿Qué maldad le puede hacer Zulma a la gente? Es una persona vulnerable, casi ciega y sin apoyo familiar. No entiendo por qué tanta saña”.
Por estas horas, el representante se trasladará al Gran Buenos Aires para radicar la denuncia correspondiente y coordinar acciones con las autoridades para localizar a la mediática y garantizar su seguridad. El caso ha generado alarma entre sus seguidores y la comunidad mediática, que sigue de cerca cualquier novedad sobre su paradero.
La dura realidad que enfrenta Zulma Lobato: debe operarse mientras lucha contra un desalojo
La mediática, que se convirtió en ícono de la televisión y el teatro, contó que se encuentra “al borde del desalojo” debido a que el propietario de su vivienda le exige un alquiler de $400.000, mientras que su ingreso mensual apenas alcanza los $358.000.
A esta situación se suman otros gastos fijos de servicios, lo que hace prácticamente imposible que pueda mantenerse sola. La actriz vive con su perrita caniche toy de 12 años, a quien describe como su familia, y confesó que necesita apoyo económico para poder afrontar la situación.
A la dificultad económica se suma un grave problema de salud: Zulma perdió la visión de su ojo derecho tras un violento robo ocurrido a la salida de un cajero, cuando un delincuente la roció con gas pimienta. La operación para recuperar la vista tiene un costo de cinco millones de pesos, cifra que la artista no puede cubrir sola.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario