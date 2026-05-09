Crisis económica: la cadena de farmacias disruptiva que llegó en 2002 no soportó la motosierra de Javier Milei

El deterioro de la situación económica de la compañía no pudo revertirse ni siquiera después de realizar un fuerte ajuste operativo que incluyó cierres de locales y desvinculaciones de personal, por lo cual desde el viernes último decidió cerrar definitivamente las 33 sucursales que seguían abiertas.

Según publica el portal especializado Pharmabiz, la empresa acumulaba un rojo cercano a los U$S10 millones, además de deudas por alrededor de U$S5 millones con la seguridad social y otros U$S4 millones con proveedores, quedando sin capital de trabajo y perdiendo acceso al crédito por la emisión de cheques sin fondos.

A partir de la evidente crisis, la compañía intentó avanzar con un proceso de venta integral para encontrar comprador que permitiera sostener la operación local, pero no prosperaron las negociaciones y decidió bajar las persianas.

Por otro lado, comunicó a sus empleados que desde el viernes “las sucursales permanecerán cerradas hasta nuevo aviso y que no será necesario concurrir a los lugares de trabajo mientras continúe esa situación”, advirtiendo que solo abonará “un porcentaje del salario correspondiente” debido a las limitaciones financieras derivadas del cierre.