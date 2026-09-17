El Gobierno de Javier Milei blandió la motosierra en un trámite de ANSES y cambió la AUH
El Gobierno a través del Ministerio de Capital Humano anunció que la acreditación de salud y escolaridad para la AUH será automática, evitando ir a la ANSES.
El Gobierno del presidente Javier Milei a través del Ministerio de Capital Humano confirmó una modernización para el cobro de la Asignación Universal por Hijo. A partir de ahora, los controles de salud y educación se acreditarán de manera automática, eliminando la obligación de presentar la libreta de papel en ANSES.
Cómo funciona el nuevo cruce de datos para la AUH
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La nueva disposición oficial establece que el cumplimiento de las condicionalidades obligatorias para los titulares de 5 a 17 años será informado directamente por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación. Esto se realizará mediante un sistema de intercambio seguro entre los distintos organismos estatales, eliminando la burocracia para los beneficiarios.
Esta medida busca simplificar los pasos para los ciudadanos y reducir fuertemente los márgenes de fraude, optimizando la eficiencia administrativa al verificar la información en su fuente de origen. No obstante, las autoridades aclararon que si el sistema informático no logra confirmar los datos, el titular podrá continuar presentando la documentación de forma presencial como lo hacía habitualmente.
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