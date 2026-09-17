El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de "Defensa de la Soberanía Nacional": los puntos clave

La propuesta se concreta dos semanas después de que Milei adelantara en cadena nacional un cambio de postura en el reclamo geopolítico frente al Reino Unido, motivado especialmente por el avance del proyecto petrolero británico Sea Lion en el Atlántico Sur.

El Presidente convocó a toda la dirigencia política a otorgarle la "máxima prioridad y celeridad" al debate legislativo que se iniciará en las comisiones de la Cámara Baja.