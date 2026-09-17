El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de "Defensa de la Soberanía Nacional": los puntos clave
La norma ingresó por Diputados y busca endurecer las sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas.
El Gobierno envió este jueves al Congreso el proyecto de "Ley de Defensa de la Soberanía Nacional", que ingresó formalmente por la Cámara de Diputados y endurece las sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes sin autorización de la República Argentina.
Cuáles son los puntos calve del proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”
El texto, de 133 artículos, contempla inhabilitaciones de entre 5 y 20 años y penas de prisión que van de 12 a 20 años para actividades vinculadas a la exploración o explotación ilegal de recursos no renovables.
En tanto, para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin el aval del país, las condenas alcanzan entre 15 y 20 años.
Además, el proyecto de ley prevé penalizaciones económicas por operar de forma ilegal en la zona marítima e insular protegida que podrían equivaler al valor de tres millones de barriles de petróleo y las sanciones también podrían recaer sobre proveedores que aporten bienes o servicios esenciales que conozcan el destino.
La norma también propone fundar el Consejo de Seguridad Nacional para articular políticas de manera transversal entre las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, con el objetivo de proteger los recursos e infraestructuras estratégicas.
La propuesta se concreta dos semanas después de que Milei adelantara en cadena nacional un cambio de postura en el reclamo geopolítico frente al Reino Unido, motivado especialmente por el avance del proyecto petrolero británico Sea Lion en el Atlántico Sur.
El Presidente convocó a toda la dirigencia política a otorgarle la "máxima prioridad y celeridad" al debate legislativo que se iniciará en las comisiones de la Cámara Baja.
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