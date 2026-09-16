El Gobierno avaló un salario básico de $1.056.499 con gastos de vivienda incluidos para trabajadores en blanco

Cómo quedó la escala del salario y los adicionales en septiembre

Las planillas publicadas para este mes contemplan un Adicional Remuneratorio Mensual de $85.000 para todas las categorías, proporcional según la jornada. Con esta flamante incorporación, los haberes básicos de un Encargado Permanente con vivienda arrancan en los $1.056.499 para la cuarta categoría y alcanzan hasta los $1.267.799 en la más alta. Por su parte, el personal mensualizado sin vivienda percibirá entre $1.210.515 y $1.452.618, dependiendo directamente de su rango operativo.