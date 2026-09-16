El Gobierno avaló un salario básico de $1.056.499 con gastos de vivienda incluidos para trabajadores en blanco
La FATERYH anunció las nuevas escalas para septiembre de 2026. Conocé de cuánto es el salario y el monto del adicional para los encargados de edificios.
La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal acordó en paritarias avaladas por el Gobierno una reciente actualización en el salario de los empleados del sector correspondiente al mes de septiembre. A través de este nuevo pacto paritario, la conducción sindical busca resguardar el poder adquisitivo frente al constante aumento del costo de vida.
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Cómo quedó la escala del salario y los adicionales en septiembre
Las planillas publicadas para este mes contemplan un Adicional Remuneratorio Mensual de $85.000 para todas las categorías, proporcional según la jornada. Con esta flamante incorporación, los haberes básicos de un Encargado Permanente con vivienda arrancan en los $1.056.499 para la cuarta categoría y alcanzan hasta los $1.267.799 en la más alta. Por su parte, el personal mensualizado sin vivienda percibirá entre $1.210.515 y $1.452.618, dependiendo directamente de su rango operativo.
El esquema gremial también contempla diversas actualizaciones económicas por las tareas complementarias dentro de las administraciones de los consorcios. El retiro de residuos suma $2.369 por unidad, el mantenimiento de un jardín representa un plus de $32.328,60 y la limpieza de piletas aporta unos $54.384,60 extras al bolsillo del trabajador.
Finalmente, el gremio liderado por Víctor Santa María aprovechó la ratificación del importante acuerdo salarial para anunciar la tradicional cena de celebración del SUTERH, programada para el próximo 17 de octubre, con el firme objetivo de reunir nuevamente a toda la comunidad de trabajadores de edificios.
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