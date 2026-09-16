Oficial: el Gobierno de Axel Kicillof aprobó un nuevo feriado para noviembre de manera extraordinaria

El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre

Operativo de seguridad y cortes de tránsito

Como eje central del dispositivo vial, se determinó el cierre total de la circulación vehicular en las rutas nacionales 5, 6 y 7 en los tramos de acceso a Luján, punto neurálgico del evento. Para contener la marea de asistentes, se desplegará un trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad provinciales y federales. Asimismo, el sistema de salud montará un esquema de emergencia que incluye carpas de atención primaria, puestos sanitarios y un corredor exclusivo de ambulancias en los sectores de acceso estratégicos.