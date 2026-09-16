Oficial: el Gobierno de Axel Kicillof aprobó un nuevo feriado para noviembre de manera extraordinaria
Ante la visita del papa León XIV que revolucionará al país, la administración bonaerense resolvió un nuevo día de descanso para descomprimir el tránsito.
Con el fin de garantizar el orden vial y la seguridad durante la histórica visita del papa León XIV —donde se aguardan cerca de dos millones de fieles—, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró feriado el miércoles 11 de noviembre, de manera que habrá un descanso extra.
La medida, de carácter único y extraordinario, apunta a coordinar la logística sanitaria y el tránsito hacia la Basílica de Luján, epicentro de su primera ceremonia masiva.
El Gobierno de Kicillof aprobó un feriado extraordinario por la visita del papa León XIV
La medida contempla el cese total de actividades en la administración pública y en los establecimientos educativos. Con esto, las autoridades buscan reducir drásticamente el tránsito cotidiano y garantizar la fluidez en el traslado de los peregrinos, mitigando el impacto en la conectividad de las zonas centro y oeste de la provincia.
Operativo de seguridad y cortes de tránsito
Como eje central del dispositivo vial, se determinó el cierre total de la circulación vehicular en las rutas nacionales 5, 6 y 7 en los tramos de acceso a Luján, punto neurálgico del evento. Para contener la marea de asistentes, se desplegará un trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad provinciales y federales. Asimismo, el sistema de salud montará un esquema de emergencia que incluye carpas de atención primaria, puestos sanitarios y un corredor exclusivo de ambulancias en los sectores de acceso estratégicos.
La visita del papa León XIV a la Argentina
El papa León XIV pisará suelo argentino el próximo domingo 8 de noviembre. La confirmación oficial por parte de la Santa Sede marcó el inicio de un intenso plan de preparación que abarca tres puntos clave del país: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y la histórica ciudad de Luján.
La llegada del pontífice al país forma parte de una gira apostólica más amplia por el Cono Sur y la región andina, que comenzará en Uruguay y finalizará en Perú.
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