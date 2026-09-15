El ladero de Axel Kicillof firmó la Resolución 418/2026 y septiembre tendrá un inesperado feriado a fin de mes
Como cada mes, el Gobierno bonaerense oficializó los asuetos de las diferentes localidades y en una de ellas habrá un descanso extra. Los detalles.
Al igual que al cierre de cada período, el Gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, oficializó el cronograma de feriados y asuetos para el mes de septiembre, beneficiando a distintas comunidades de la provincia con jornadas de descanso adicional. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 418/2026, la cual exime de prestar servicios al personal de la administración pública provincial y a los trabajadores de las entidades bancarias en los distritos alcanzados.
En esta oportunidad, la localidad de Almirante Brown es la que cerrará septiembre con un descanso extra que dará lugar a una semana corta.
Almirante Brown tendrá feriado por su aniversario fundacional
El 30 de septiembre se conmemora el aniversario fundacional del partido de Almirante Brown porque en esa fecha del año 1873 la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley N.° 856, la cual formalizó la creación del distrito.
A principios de la década de 1870, el comerciante y promotor inmobiliario Don José Canale compró tierras en la zona y trazó el pueblo de Adrogué junto a su hermano arquitecto, Nicolás Canale. Para evitar depender administrativamente de los partidos vecinos (como Quilmes o San Vicente), Canale e importantes vecinos de la zona gestionaron ante las autoridades provinciales la creación de un nuevo partido.
Por ello, el 30 de septiembre de 1873 se promulgó legalmente la norma que fijó los límites del nuevo municipio, estableciendo a Adrogué como su cabecera. Fue entonces que se bautizó al partido como Almirante Brown en homenaje a Guillermo Brown, el marino de origen irlandés considerado el padre de la Armada Argentina y héroe de las guerras de la independencia y contra el Imperio del Brasil.
Por este motivo, cada 30 de septiembre se decreta asueto administrativo y bancario en todo el territorio de Almirante Brown para celebrar el acto institucional que dio nacimiento al partido.
Confirman el feriado en Almirante Brown mediante la Resolución 418/2026 de la Provincia
A través de la Resolución N.º 418/2026 —firmada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y publicada a fines de agosto en el Boletín Oficial—, la provincia de Buenos Aires formalizó los días no laborables para el distrito.
La norma dispone:
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Público y banca: Suspensión total de actividades en los organismos de la administración pública provincial y en las sucursales del Banco Provincia.
Sector privado: La adhesión del comercio, la industria y los servicios será de carácter optativo para cada empleador.
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