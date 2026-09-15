El ladero de Axel Kicillof firmó la Resolución 418/2026 y septiembre tendrá un inesperado feriado a fin de mes

Por este motivo, cada 30 de septiembre se decreta asueto administrativo y bancario en todo el territorio de Almirante Brown para celebrar el acto institucional que dio nacimiento al partido.

Confirman el feriado en Almirante Brown mediante la Resolución 418/2026 de la Provincia

A través de la Resolución N.º 418/2026 —firmada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y publicada a fines de agosto en el Boletín Oficial—, la provincia de Buenos Aires formalizó los días no laborables para el distrito.

La norma dispone: