Elon Musk, empresario dueño de X y Tesla: "Renta Básica Universal para los desempleados por la IA"

image "Ingreso UNIVERSAL ALTO a través de cheques emitidos por el gobierno federal es la mejor manera de lidiar con el desempleo causado por la IA. La IA/robótica producirá bienes y servicios en exceso de lo que aumente la oferta monetaria, por lo que no habrá inflación", dijo Elon Musk

El plan de Elon Musk para evitar una crisis inflacionaria

En su breve pero contundente mensaje publicado en las redes sociales, el multimillonario dueño de X, Tesla y Starlink fue un paso más allá al analizar las inevitables consecuencias macroeconómicas de su gran idea. Según detalló, la entrega de cheques emitidos por el gobierno federal para sostener este ingreso universal no generaría ningún tipo de inflación en los mercados internacionales.