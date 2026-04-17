Filtran audio en el que Marcelo Porcel, empresario imputado por abuso sexual, acepta la extorsión de un preso

marcelo porcel Marcelo Porcel.

En concreto, el 18 de noviembre del año pasado el empresario recibió un llamado de una persona que dijo llamarse Federico y afirmó ser parte de la Policía Federal, quien dijo tener conocimiento de las denuncias en su contra y otros datos sensibles; información a cambio de la cual pidió U$S30.000 para no difundirla.

Ese mismo día, Porcel realizó la denuncia que quedó en manos del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín N°2, a cargo de la jueza Alicia Vence, quien inició la investigación.

Agentes encubiertos realizaron la entrega del dinero solicitado por el extorsionador en la intersección de la General Paz y Alberdi, en el límite con Lomas del Mirador, adonde llegó un auto Renault 19 con dos personas a bordo.

Primero descendió una mujer, identificada como Sol Daiana Rodríguez, para buscar el dinero, e inmediatamente tanto ella como el conductor del vehículo fueron detenidos y demorados, aunque poco después recuperaron la libertad.

La jueza Vence ordenó el secuestro de los celulares y su posterior análisis para identificar de donde provenían las llamadas a Porcel: todas desde la cárcel de Ezeiza, donde se realizaron allanamientos y en la celda de Gustavo Stelter, condenado por secuestro extorsivo, hallaron un teléfono celular a través del cual se determinó que habría sido el cerebro de la extorsión.

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