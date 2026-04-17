Filtran audio en el que Marcelo Porcel, empresario imputado por abuso sexual, acepta la extorsión de un preso
Un sujeto que dijo ser de la Policía Federal intentó sacarle dinero a quien está acusado de abuso sexual de menores, previo a que explotara el caso.
Marcelo Porcel, acusado de haber abusado de los compañeros de colegio de su hijo, fue extorsionado desde la cárcel antes de que se diera a conocer públicamente la causa que lo tiene como imputado por diversos delitos.
El empresario, como se sabe, fue procesado judicialmente en la causa que lo investiga por abusar sexualmente a diez alumnos del Colegio Palermo Chico, todos ellos menores de edad y compañeros de su hijo.
En la resolución judicial por medio de la cual la Justicia dictó su procesamiento, se lo sindica como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido contra menores de trece años y aprovechando la situación de guarda.
También por los delitos de corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil, ordenándose la prohibición para que salga del país y un embargo $112 millones. No obstante e insólitamente, se le permite seguir en libertad mientras dura el proceso.
El audio de la extorsión a Marcelo Porcel
Ahora trascendió un audio que revela que Porcel habría sido extorsionado por un individuo que se hallaba en la cárcel tiempo antes que se iniciara la investigación formal por los delitos enumerados que se le imputan.
En concreto, el 18 de noviembre del año pasado el empresario recibió un llamado de una persona que dijo llamarse Federico y afirmó ser parte de la Policía Federal, quien dijo tener conocimiento de las denuncias en su contra y otros datos sensibles; información a cambio de la cual pidió U$S30.000 para no difundirla.
Ese mismo día, Porcel realizó la denuncia que quedó en manos del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín N°2, a cargo de la jueza Alicia Vence, quien inició la investigación.
Agentes encubiertos realizaron la entrega del dinero solicitado por el extorsionador en la intersección de la General Paz y Alberdi, en el límite con Lomas del Mirador, adonde llegó un auto Renault 19 con dos personas a bordo.
Primero descendió una mujer, identificada como Sol Daiana Rodríguez, para buscar el dinero, e inmediatamente tanto ella como el conductor del vehículo fueron detenidos y demorados, aunque poco después recuperaron la libertad.
La jueza Vence ordenó el secuestro de los celulares y su posterior análisis para identificar de donde provenían las llamadas a Porcel: todas desde la cárcel de Ezeiza, donde se realizaron allanamientos y en la celda de Gustavo Stelter, condenado por secuestro extorsivo, hallaron un teléfono celular a través del cual se determinó que habría sido el cerebro de la extorsión.
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