Cambió el scoring de los créditos hipotecarios UVA: de cuánto es la tasa y cuál es el banco más conveniente
El Banco Nación bajó sus requisitos para acceder a los créditos hipotecarios UVA. Cuáles son las tasas de interés de cada entidad y cuál es la más conveniente.
La flexibilización de los requisitos para acceder a los créditos hipotecarios UVA del Banco Nación trajo alivio para las familias que sueñan con la vivienda propia. Según varios especialistas, redujo el puntaje de evaluación (scoring) para calificar a estos préstamos, ampliando considerablemente el universo de posibles beneficiarios en todo el país.
¿Qué es el scoring y cuánto bajó el Banco Nación?
El economista Federico González Rouco, de la consultora Empiria, confirmó públicamente a través de sus redes sociales que "efectivamente Banco Nación bajó el scoring para hipotecarios UVA. Confirmado. Clave para el mercado de crédito".
El scoring es simplemente el indicador interno que mide la verdadera capacidad financiera de un solicitante para calificar a un préstamo y determina sus condiciones. En los últimos días, el Banco Nación habría reducido su vara de exigencia de 909 a 800 puntos, lo que según las estimaciones privadas incrementará fuertemente el volumen de operaciones mensuales.
"No sé exactamente a cuánto, se menciona 800, pero si estabas en esos niveles conviene volver a intentar, porque muchos usuarios ya pudieron acceder", afirmó en la misma línea el economista Andrés Salinas (@SalinasAndres) que elabora periódicamente una tabla con las tasas de los créditos UVA.
¿Cuál es la tasa de cada banco para los créditos hipotecarios UVA?
En este contexto de mayor accesibilidad, y con el Banco Macro y Credicoop bajando recientemente sus intereses, resulta indispensable comparar minuciosamente las tasas vigentes de todo el sistema financiero argentino.
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Según el detallado informe elaborado por el docente y economista Andrés Salinas, estas son las tasas de interés que cobra cada entidad (para clientes que acreditan su sueldo):
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Banco Nación: 6,0%.
ICBC: 6,9%.
BBVA: 7,5% / 9,5%.
Credicoop: 8,0%.
Banco Macro: 8,5%.
Banco del Sol: 9,0%.
Santander: 9,5%.
Galicia: 9,5%.
Banco Ciudad: 9% (ciertos barrios) / 9,5% Resto / 1er vivienda 7,5%.
Patagonia: 9,7%.
COMAFI: 10,5%.
Brubank: 12,0%.
Hipotecario: 12,5%.
Supervielle: 15%.
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