El ladero de Luis Caputo decretó feriado cambiario y Javier Milei frenó la dolarización por una porfía razón

La explicación de Javier Milei y el respaldo a su Gabinete

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En una reciente y extensa entrevista por la Televisión Pública, el mandatario libertario descartó de manera contundente que la dolarización formal de la economía hubiera evitado las grandes turbulencias del último semestre. "El principal problema por el cual no podés dolarizar es que la gente no quiere", afirmó el mandatario con total seguridad frente a las cámaras.