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El ladero de Luis Caputo decretó feriado cambiario y Javier Milei frenó la dolarización por una porfía razón

Economía

Santiago Bausili confirmó el calendario oficial con cada feriado cambiario del año. En paralelo, Javier Milei explicó por qué frenó la dolarización.

El ladero de Luis Caputo decretó feriado cambiario y Javier Milei frenó la dolarización por una porfía razón

El ladero de Luis Caputo decretó feriado cambiario y Javier Milei frenó la dolarización por una porfía razón

Mientras el Banco Central liderado por Santiago Bausili, el hombre de mayor confianza de Luis Caputo, oficializó los días en los que habrá feriado cambiario durante 2026, el presidente de la Nación abordó un tema central. Javier Milei explicó los verdaderos motivos que lo llevaron a frenar la esperada dolarización.

La explicación de Javier Milei y el respaldo a su Gabinete

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En una reciente y extensa entrevista por la Televisión Pública, el mandatario libertario descartó de manera contundente que la dolarización formal de la economía hubiera evitado las grandes turbulencias del último semestre. "El principal problema por el cual no podés dolarizar es que la gente no quiere", afirmó el mandatario con total seguridad frente a las cámaras.

Por otra parte, la autoridad monetaria nacional, comandada por la mano derecha de Luis Caputo, terminó de delinear el nuevo cronograma bancario. A través de la reciente Comunicación C 101352, la entidad financiera detalló minuciosamente cada jornada no laborable del año, estableciendo el freno temporal de todas las operaciones y marcando así la compleja agenda del mercado cambiario.

Cuándo cae cada feriado cambiario en 2026

IMPORTANTE: Feriados: el banco de Axel Kicillof decretó asuetos en abril y hasta hay un fin de semana largo de cuatro días

Por su parte, la entidad monetaria comandada por Santiago Bausili, el funcionario de máxima confianza del ministro de Economía Luis Caputo, oficializó los días en los que no habrá actividad bancaria regular en la Argentina a través de la Comunicación C 101352. El calendario para el corriente año es el siguiente:

  • 1 de mayo: Día del Trabajador

  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes

  • 9 de julio: Día de la Independencia

  • 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos

  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

  • 12 de octubre: Día de la Raza

  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

  • 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos

  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

  • 25 de diciembre: Navidad

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