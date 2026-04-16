El ladero de Luis Caputo decretó feriado cambiario y Javier Milei frenó la dolarización por una porfía razón
Santiago Bausili confirmó el calendario oficial con cada feriado cambiario del año. En paralelo, Javier Milei explicó por qué frenó la dolarización.
Mientras el Banco Central liderado por Santiago Bausili, el hombre de mayor confianza de Luis Caputo, oficializó los días en los que habrá feriado cambiario durante 2026, el presidente de la Nación abordó un tema central. Javier Milei explicó los verdaderos motivos que lo llevaron a frenar la esperada dolarización.
La explicación de Javier Milei y el respaldo a su Gabinete
En una reciente y extensa entrevista por la Televisión Pública, el mandatario libertario descartó de manera contundente que la dolarización formal de la economía hubiera evitado las grandes turbulencias del último semestre. "El principal problema por el cual no podés dolarizar es que la gente no quiere", afirmó el mandatario con total seguridad frente a las cámaras.
Por otra parte, la autoridad monetaria nacional, comandada por la mano derecha de Luis Caputo, terminó de delinear el nuevo cronograma bancario. A través de la reciente Comunicación C 101352, la entidad financiera detalló minuciosamente cada jornada no laborable del año, estableciendo el freno temporal de todas las operaciones y marcando así la compleja agenda del mercado cambiario.
Cuándo cae cada feriado cambiario en 2026
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Por su parte, la entidad monetaria comandada por Santiago Bausili, el funcionario de máxima confianza del ministro de Economía Luis Caputo, oficializó los días en los que no habrá actividad bancaria regular en la Argentina a través de la Comunicación C 101352. El calendario para el corriente año es el siguiente:
- 1 de mayo: Día del Trabajador
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25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
15 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes
9 de julio: Día de la Independencia
10 de julio: Día no laborable con fines turísticos
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
12 de octubre: Día de la Raza
23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos
8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
25 de diciembre: Navidad
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