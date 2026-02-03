Elon Musk en la mira: allanan las oficinas de X en París por una causa de abuso infantil y deepfakes

La causa, abierta en enero del año pasado por la unidad de ciberdelitos, investiga la presunta "complicidad" de la plataforma en la detención y difusión de este material ilegal. Además, los fiscales presentaron una solicitud para realizar "entrevistas voluntarias" con el propietario de la empresa, Elon Musk, y la ex directora general Linda Yaccarino, programadas para el próximo 20 de abril.