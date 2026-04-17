El crudo relato del alumno apuñalado en San Martín: "Ella no quería que hable con nadie"

Luciano también hizo referencia a otros episodios de violencia previos al ataque que sufrió ayer. “Una vez me fue a buscar a la casa de mi papá y me dio dos cachetazos al enterarse que yo estaba hablando con una piba”, relató en diálogo con eltrece.

Sostuvo que, por este tipo de actitudes, había decidido tomar distancia: “Yo no le hablaba porque se había puesto muy agresiva. No quería que hablara con nadie”.

En ese sentido, el joven vinculó el hecho a una posible escena de celos. “Yo en ese momento venía hablando con mi amiga y capaz ella se puso celosa por eso, porque venía atrás y me vio”, explicó.

Además, aseguró que la adolescente ya había llevado a cabo una maniobra similar en el pasado: “Con su ex había sido violenta. Había sacado una navaja y le había marcado el cuello”.

Así fue el ataque en San Martín

luciano victima san martin

La atacante ya está en libertad

Según fuentes de la investigación, desde el punto de vista médico, el adolescente se encuentra fuera de peligro y la herida corto punzante en el cuello no requirió de sutura. “Estoy asustado, porque fue todo muy rápido y no entendí nada”, concluyó el joven.

En el caso intervino la Superintendencia de Investigaciones de Delitos complejos y Crimen organizado de la Comisaría 5° de San Martín, donde estuvo demorada, prestó declaración y luego quedó en libertad.

Con el paso de las horas, los investigadores lograron acceder a un video que registra el momento preciso del ataque, así como también a capturas de conversaciones de WhatsApp.

Tras el hecho, la agresora fue trasladada a la comisaria de la Mujer y la Familia de José León Suárez

El hecho es investigado por el fiscal Federico Sidnik del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil San Martín, quien dispuso que el hecho sea caratulado como “lesiones” y se notificó a los padres de la agresora. En paralelo, se ordenó brindar asistencia a los familiares de la víctima.