El crudo relato del alumno apuñalado en San Martín: "Ella no quería que hable con nadie"
Luciano, de 15 años, relató cómo fue el momento del ataque y aseguró que la adolescente ya había mostrado conductas violentas.
Un adolescente de 15 años fue apuñalado en el cuello por una compañera de 14 a la salida de un colegio en Villa Bonich, partido bonaerense de General San Martín. Tras el hecho, la víctima dio detalles de cómo ocurrió el ataque, contó cuál era su vínculo con la agresora y reveló los antecedentes de violencia: “No quería que hable con nadie”, aseguró.
“Ahora estoy más tranquilo, pero ayer estaba nervioso, con miedo. Fue todo muy rápido, no me dio tiempo ni de mirar para atrás”, expresó Luciano tras el ataque que recibió por parte de otra adolescente, identificada como N.S, de 14 años.
El hecho ocurrió el jueves en inmediaciones a la Escuela N° 4, ubicada en la intersección de Alsina y Maestro Dasso, donde el joven fue herido en el cuello con un cúter. Tras la puñalada, cayó desmayado en medio de la calle, fue asistido por sus propios compañeros y luego trasladado a un hospital. Tal como se observa en un video, la agresión se produjo de manera repentina: “La miré como diciendo ‘¿qué hiciste?’”.
En su relato, el adolescente explicó que mantenía una especie de vínculo reciente con la agresora. “Habíamos empezado a hace pocos días. No pensé que iba a llegar a tanto”, contó, aunque aclaró que la relación no estaba del todo clara para la agresora: “Éramos amigos, ella decía que éramos novios, pero yo no le prestaba atención”.
Los antecedentes de violencia: "Me dio dos cachetazos"
A su vez, señaló que, si bien en algunos momentos se llevaban bien, ya observaba actitudes violentas por parte de la joven: “Con ella hablábamos bien, pero a veces se ponía loca”, contó.
Luciano también hizo referencia a otros episodios de violencia previos al ataque que sufrió ayer. “Una vez me fue a buscar a la casa de mi papá y me dio dos cachetazos al enterarse que yo estaba hablando con una piba”, relató en diálogo con eltrece.
Sostuvo que, por este tipo de actitudes, había decidido tomar distancia: “Yo no le hablaba porque se había puesto muy agresiva. No quería que hablara con nadie”.
En ese sentido, el joven vinculó el hecho a una posible escena de celos. “Yo en ese momento venía hablando con mi amiga y capaz ella se puso celosa por eso, porque venía atrás y me vio”, explicó.
Además, aseguró que la adolescente ya había llevado a cabo una maniobra similar en el pasado: “Con su ex había sido violenta. Había sacado una navaja y le había marcado el cuello”.
Así fue el ataque en San Martín
La atacante ya está en libertad
Según fuentes de la investigación, desde el punto de vista médico, el adolescente se encuentra fuera de peligro y la herida corto punzante en el cuello no requirió de sutura. “Estoy asustado, porque fue todo muy rápido y no entendí nada”, concluyó el joven.
En el caso intervino la Superintendencia de Investigaciones de Delitos complejos y Crimen organizado de la Comisaría 5° de San Martín, donde estuvo demorada, prestó declaración y luego quedó en libertad.
Con el paso de las horas, los investigadores lograron acceder a un video que registra el momento preciso del ataque, así como también a capturas de conversaciones de WhatsApp.
Tras el hecho, la agresora fue trasladada a la comisaria de la Mujer y la Familia de José León Suárez
El hecho es investigado por el fiscal Federico Sidnik del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil San Martín, quien dispuso que el hecho sea caratulado como “lesiones” y se notificó a los padres de la agresora. En paralelo, se ordenó brindar asistencia a los familiares de la víctima.
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